نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن رصيد سوا من خلال خدمة سوا مسبقة الدفع عبر تطبيق الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن رصيد سوا من خلال خدمة سوا مسبقة الدفع عبر تطبيق الإنماء، يقدم مصرف الإنماء من خلال تطبيق البنك للأجهزة الذكية عدة خدمات إلكترونية يمكنك القيام بها دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وذلك حفاظاً على السلامة العامة ومنع الاختلاط قدر الإمكان وتنفيذاً لرؤية المملكة العربية السعودية القائمة الآن لعام 2030. واليوم نتناول أحد تلك الخدمات وهي شحن رصيد سوا عبر خدمة سوا مسبقة الدفع، حيث يمكنك الاستفادة من تلك الخدمة لإتمام عملية شحن رصيد سوا بشك لفوري بدون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

خدمة سوا مسبقة الدفع عبر تطبيق الإنماء

للاستفادة من خدمة سوا مسبقة الدفع وشحن رصيد سوا فوراً يتم فتح تطبيق مصرف الإنماء الخاص بالمصرف، وفي البداية قم بعملية تسجيل الدخول إلى حسابك داخل التطبيق عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ستصلك رسالة نصية على الجوال تحتوي على رمز مؤقت للتفعيل وتسجيل الدخول، يتم إدخاله في الخانة المُخصصة لذلك ثم الضغط على تأكيد، ولشحن الرصيد يتم إختيار الفواتير من الوجهة الرئيسية ثم النقر على خانة التسديد لمرة واحدة.

بعد تسجيل الدخول وتحديد تسديد الفواتير لمرة واحدة، قم باختيار الاتصالات من خانة الفئة، ومن خانة الشركة قم باختيار الاتصالات السعودية سوا، وفي خانة رقم المفوتر يتم تحديد 149، وفي خانة نوع الفاتورة قم باختيار الاتصالات السعودية سوا مسبقة الدفع، أما بالنسبة لرقم الحساب فهو رقم الجوال المُراد شحنه بدون صفر، وذلك مع إضافة رقم 966 في بداية كتابة رقم الجوال، ثم يتم الضغط على بحث.

شحن رصيد سوا مسبق الدفع

في الخطوة التالية يتم إختيار المبلغ المدفوع المناسب لك ثم يتم الضغط على التالي، حتى تظهر الصفحة الخاصة بتأكيد الدفع والتي يظهر فيها كافة المعلومات التي سبق إدخالها بعد تحديد خيار تسديد الفواتير لمرة واحدة، من الفئة، الشركة، رقم المفوتر، نوع الفاتورة وهي الاتصالات السعودية سوا مسبقة الدفع بالإضافة إلى رقم الحساب كما ذكرنا، وبعد قراءة كافة المعلومات بعناية والتأكد من صحتها للمتابعة يتم الضغط على تأكيد، ثم يتم تفعيل خيار تلقي رمز التأكيد عن طريق إرسال رسالة نصية على جوالك، ثم يصل إليك الرمز في رسالة نصية وملخص العملية تم الشحن بنجاح.