وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي الترجي

دوت الخليج- حسين الحبيب

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مجلس إدارة نادي الترجي بمحافظة القطيف، لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك بعد تزكيتها من قبل الجمعية العمومية للنادي.

وضمت القائمة الذي يترأسها حسين عبد العلي الدار وعلي آل عيد نائباً له، وبعضوية كل من نادر الراهب و بدر المصطفى وإبراهيم العقيلي و حسن آل يحيا وزكي العرب و علي الحايك و محمد الشاخوري.

وأعرب حسين الدار رئيس نادي الترجي عن شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة بعد اعتماد مجلس إدارته، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه الاندية الرياضية والرياضيين من قبل الحكومة الرشيدة والقائمين على الرياضة السعودية والأنظمة الجديدة في وزارة الرياضة والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بجميع الأندية والمساهمة في إنشاء مجتمع شبابي رياضي قائم على أسس علمية ورياضية ليكونوا أبطال في المستقبل القريب، مؤكداً بالسعي مع مجلس الإدارة في النهوض بجميع ألعاب النادي والحفاظ على المكتسبات التاريخية للنادي، حيث يعد الترجي احد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم وأحد أبرز الأندية في الألعاب المختلفة وخصوصاً في رفع الأثقال فهو بطل آسيا مرتين في هذه اللعبة، ولعبة التايكوندو وكرة الطائرة والملاكمة.