الباحص : نعمل على توضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في الميدان التعليمي

هناي بنت عبدالله – الدمام

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، بأن المتابع لخارطة برامج الإعلام والاتصال الواسعة بالمؤسسات التعليمية والتي تدير دفتها وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، يتلمس أبعاد النقلة النوعية التي تمر بها من خلال توظيفها لأدوات ومنصات التواصل الحديثة واستثمارها في نشر رسالتها الهادفة، باعتبارها حجر الزاوية والصوت الحقيقي الذي يمثل شخص التعليم، فضلاً عن دورها في اطلاع المجتمع على ما يدور في الميدان التعليمي والتربوي من إنجازات وبرامج ومشاريع ضخمة تعمل على توضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في الميدان التعليمي خصوصاً وأن أبنائنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من المجتمع.

جاء ذلك في كلمه له اليوم تزامناً مع انطلاق البرنامج التدريبي

صناعة التقارير المرئية، الذي جاء ضمن المبادرات المجتمعية والمتمثلة في المبادرة الإعلامية ( اصنع أثرا ) والتي أطلقتها إدارة الاعلام والاتصال بتعليم الشرقية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالقطاع الشرقي.

وسط مشاركة عدد من منسوبي ومنسوبات ادارة الاعلام والاتصال بتعليم الشرقية-

الى ذلك وقف على تقديم البرنامج مدير مكتب قناة الاخبارية بالمنطقة الشرقية خالد الجناحي، بمقر القناه والذي بدوره استعرض حزمة من المحاور التي تعنى بتوظيف صحافة الموبايل في تغطية البرامج والأنشطة المرئية خصوصاً في ظل الخارطة الواسعة من الانجازات التي يحظى بها قطاع التعليم ، والتي يجب ان تصل للمجتمع بشكلٍ تكاملي تجمع بين الكلمة والصورة المرئية الاحترافية من خلال توظيفها ونشرها في سماء وسائل التواصل الاجتماعي ، فضلا عن وقوفه على أهمية جودة الصورة ومعايير اختيار الزاوية الصحيحة لالتقاط الصورة

كما وقف الجناحي خلال تنفيذه ورشة عمل على هامش البرنامج حزمة من التطبيقات والفنون التقنية التي تمكن العاملين في مجال الإعلام من التصوير باحترافية ونقل الحدث طبقاً للمعايير المهنية.