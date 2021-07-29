نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة ليندو للحصول علي تمويل الفواتير لسداد كافة الفواتير الخاصة بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة ليندو هي إحدي المنصات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم العديد من الحلول المالية للشركات، حيث تمنح الشركات الصغري والمؤسسات الكبري تمويل بقدر حاجتهم المادية لسداد الفواتير المستحقة عليهم، فمنصة ليندو منصة مرخصة لدي البنك المركزي السعودي، فقد تمنح لعملائها اللذين حصلوا علي تمويل منها مرونة في فترة السداد حتي لا تسبب الضرر في السيولة النقدية للشركة، ولكن يتم منح التمويل وفق عدد من الشروط المفروضة توافرها لدي العميل سنعرفها خلال المقال للاستفادة من خدمات منصة ليندو، كما نشرح لكم طريقة التسجيل.

منصة ليندو

تتقاضي منصة ليندو عائد سنوي من 9 في المئة حتي 18 في المئة كحد أقصي علي مبلغ التمويل، حيث يتم تحديده حسب تقيم مخاطرة الشركة، فعند التقديم لا تتطلب ليندو عقار من أجل الضمان عن السداد فقد تطلب ضمان شخصي وأحياناً ما تطلب التنازل عن الفاتورة لشركة ليندو، وقد تقوم منصة ليندو بمراجعة طلب الحصول علي التمويل خلال 72 ساعة فقط من الطلب، والأهم أن منصة ليندو تقدم تمويلاتها الي الشركات والبيعات الآجلة ولا تقدم التمويلات الي الأشخاص.

شروط الحصول علي تمويل عبر منصة ليندو

من أجل الحصول على تمويل من منصة ليندو للشركات الصغيرة والمتوسطة لابد من تواجد بعض الشروط والتي تشمل التالي:

أن تكون الشركة لديها سجل تجاري ساري المفعول وغير منتهي.

أن يكون مضي علي تأسيس الشركة أكثر من عام.

أن تكون مبيعات الشركة متجهة الي شركات القطاع الخاص بالسعودية أو الي القطاع العام.

أن لا يزيد التمويل عن 10 مليون ريال سعودي، ويتم منح المبلغ علي عدة دفعات.

طريقة التسجيل بمنصة ليندو

اتبع الخطوات الآتية لتتعرف علي الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة ليندو: