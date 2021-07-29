نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر تطورات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية واهم شروط السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر تطورات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية واهم شروط السفر، يترقب الكثير من أصحاب العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، وذلك نظرا لتعليق حركة الطيران في السعودية في وقت سابق نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لانتشار جائحة كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة مواطنيها، وسنوضح لكافة اخر تطورات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية واهم شروط السفر إليها.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، تعتبر حركة الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية لا زالت متوفقة بين البلدين، ولازال المصريين عالقين داخل الحدود، حيث اتخذت حكومة المملكة في وقت سابق قرارا بتعليق حركة السفر بين مصر والسعودية لانتشار فيروس كورونا، ولكن من المرجح أن تعود حركة الطيران حسب مصدر مسئول خلال الشهر المقبل، حيث أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيان يتضمن فتح حركة السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك الموافق ابتداء من 1/1/1443هجرى- 9/8/2021 ميلادي.

المصريين العالقين بالسعودية

في وقت سابق قدمت اكثر من 900 شكوى إلى وزارة الهجرة من المصريين العالقين بالسعودية، وذلك من اجل العودة إلى مصر في اسرع وقت، وقد صرحت السفارة المصرية ووزارة السياحة في مصر حل مشكلة العالقين داخل حدود المملكة العربية السعودية في اقرب وقت، وذلك من خلال عمل الاتصالات اللازمة لحل المشكلة وتقديم الدعم المستمر للمصريين في الخارج.

أهم شروط السفر إلى السعودية

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية للسيطرة على حالات انتشار الإصابة بوباء كورونا اللعين ونقدم لكم اهم الشروط اللازمة للسفر كالتالي: