نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل 2 مليون ونصف ريال بقسط شهري مرن وموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاح البنك السعودي الفرنسي عدد كبير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الرسمي، ولا سيما عرض التمويلات المختلفة، من بينها التمويل الشخصي، التمويل العقاري، والتمويل التأجيري للسيارات، وكل هذه الخدمات متاحة للأفراد، أما على صعيد منتجات خدمات الأعمال، فهناك الكثير من الخدمات المتكاملة التي يوفرها البنك لأصحاب هذه الفئة، والتي من بينها خدمات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وخدمات الرواتب، وخدمات الضمان، والكثير من المنتجات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها سواء عبر زيارة أي من فروع البنك، أو عبر التواصل مع خدمة عملاء البنك السعودي الفرنسي.

من كثر الخدمات التي تهم فئة كبيرة من العملاء سواء المواطنين أو المقيمين، خدمة الحصول على تمويل شخصي، فسواء كنت ترغب في شراء سيارة جديدة، أو دفع مصروفات دراسة أبناءك، أو تجديد منزلك، فيمكنك أن تحصل على تمويل بقسط شهري 300 ريال وأطول فترة سداد ومبلغ تمويلي يصل إلى 30.000 ألف بإجراءات ميسرة، فيوفر لك البنك السعودي الفرنسي تمويل شخصي بصيغة التورق، تمويل بدون كفيل ومن غير تحويل راتب يصل إلى 100 ألف ريال للنساء والرجال، وهو ما يمكنك من الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 2.500.000 ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بشرط أن يتوافر بك كافة الشروط المطلوبة من البنك.

شروط الحصول على تمويل البنك السعودي الفرنسي

خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل.

خطاب تحويل راتب من جهة العمل إلى حساب العميل في البنك السعودي الفرنسي.

كشف حساب بنكي حالي من البنك الذي يتعامل معه العميل.

أصل الهوية الوطنية للمواطنين.

فتح حساب جاري لدى البنك السعودي الفرنسي.

مميزات تمويل البنك السعودي

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

موافقة فورية على التمويل.

فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

يمكن إعادة التمويل بعد سداد 20% من التمويل الحالي.

بعد سداد 20% من التمويل الحالي. إعفاء الورثة من سداد باقي الأقساط في حالة الوفاة لا قدر الله.

يمكن للعميل شراء المديونية من بنوك أخرى.

تمويل شخصي يصل إلى 2.500.000 ريال.

يصل إلى 2.500.000 ريال. رسوم إدارية 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل.

كيفية التقديم على تمويل 2.500.000 ريال

كما هو متعارف في كافة البنوك وشركات التمويل بشكل عام، فقد أتاح البنك السعودي الفرنسي إمكانية التقديم إلكترونياً للحصول على تمويل شخصي 2.500.000 ريال، وذلك بعد كتابة البيانات في استمارة التقديم الإلكترونية، وذلك من خلال رابط التقديم على تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي، ومن ثم كتابة البيانات الواردة في الاستمارة مثل، اسم العميل، النوع، رقم الهاتف الجوالي، الدخل الشهري للعميل، المنطقة السكنية، نوع المنتج التمويلي، وباقي البيانات الأخرى، وفي حال وجود استفسار أتاح البنك خدمة فرنسي كير للاقتراحات والشكاوى، وخدمة فرنسي فون التي يمكن من خلالها إنجاز الكثير من المهام المصرفية.