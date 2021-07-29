نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية رتبة جندي للنساء عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية والمتمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول لعنصر النساء عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، احتياجها لشغل وظيفة رتبة جندي من حملت مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ومن الأفضل من لديها مؤهل أعلي للتعيين والعمل في أماكن، مشروع الشمال نيوم ومحافظة العلا ومشروع البحر الأحمر ويتم ذلك وفقا لتفاصيل وشروط معلن عنها يجب اتباعها وعلى الراغبين في التقديم رتبه جندي للنساء،التوجه إلى منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني من اجل التسجيل للقبول في تلك الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل القوات الخاصة للأمن والحماية.

شروط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

قد أعلنت الإدارة العامة أن الوظائف المعلن عنها برتبة جندي نساء فقط يجب توافر عدة شروط في المتقدمة وهى:

على الراغبة في التقديم رتبة جندي أن تكون سعودية الأصل والمنشأ والأحقية من ذلك من نشا مع والديه خارج البلاد من أجل خدمة المملكة. يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ومن الأفضل أن يكون لديها مؤهل أعلي من ذلك. لابد أن تتميز المتقدمة بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة وغير محكوم عليها بحد شرعي من القضاء. أن تكون المتقدمة لديها هوية وطنية خاصة بها سارية المفعول عند طلب التقديم. على الراغبة في التقديم ألا يكون سبق لها التعيين في وظيفة عسكرية أو أنهت خدمتها بأحدي مراكز المعاهد العسكرية لأي سبب أو تكون موظفة في أي جهة حكومية. اجتياز كافة اختبارات القبول من المقابلة الشخصية في الاختبارات الطبية وغير ذلك. يشترط ألا تكون متزوجة من غير سعودي. في حالة من لديها شهادة صادرة من خارج المملكة هنا يجب معادلتها مع وزارة التعليم ومعتمدة.

طريقة التقديم عبر ابشر للتوظيف بالقوات الخاصة للأمن والحماية للنساء

بعد أن وفرت وزارة الداخلية الرابط الرسمي للدخول عبر منصة ابشر يمكن التقديم من خلال القائمة الرئيسية بالضغط على الإعلان الوظيفي واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه تابع اهم الخطوات التالية:

أولي الخطوات الدخول على رابط ابشر للتوظيف.

تسجيل كل البيانات الخاصة باستثمارة التسجيل الإلكتروني من الاسم كاملا و رقم الهوية والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد والنوع ذكر أم أنثى ورقم هوية الأب.

ثم الضغط فوق موافق.

مراعاة الدقة عند تسجيل البيانات بشكل صحيح.

الضغط على مكان العمل المناسب للمؤهل الدراسي ثم النقر فوق أيقونة إرسال.

طباعة أستمارة التقديم للاستخدام في وقت لاحق.

موعد التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء

قد أعلنت رسميا الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر بوابة ابشر للتوظيف، باستقبال طلبات المتقدمين لتلك الوظائف خلال الفترة المقبلة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق1442/12/22 هجرية ويتم الانتهاء من قبول الطلبات يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق1442/12/26 هجرية.