للمتقاعدين فقط تمويل شخصي فوري يبدأ من 7 الآلاف ويصل الي 2 مليون ريال سعودي حد

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عمر شويل - جدة للمتقاعدين فقط تمويل شخصي فوري يبدأ من 7 الآلاف ويصل الي 2 مليون ريال سعودي يقدمه بنك الراجحي للمواطنين السعوديين وجميع المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعوديةـ حيث يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك والمصارف الهامة في المملكة وأشهرها علي الإطلاق، ويقدم مجموعة كبيرة ومتكاملة من التمويلات الشخصية التي تفيد المواطنين السعوديين والوافدين في المملكة بشكل كبير وتساندهم في تدبير أمور حياتهم، حيث يسعى بنك الراجحي دائماً الي تقديم خدمات علي شكل قروض وعروض بنكية مميزة وغير تقليدية عن ما يقدمه أي بنك أخر في المملكة السعودية.

ومن أهم التمويلات الشخصية التي يقدمه مصرف الراجحي السعودي تمويل شخصي سريع خلال 30 دقيقة فقط للسعودين و والمقيمين الغير السعوديين أيضاً، ويقدم خدمة إعفاء بنك الراجحي، مباشر بنك الراجحي وغيرهم من الخدمات الهامة، كما يقدم أيضاً تمويل شخصي فوري خاص بالمتقاعدين من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، فقد تزايدات معدلات البحث من المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي نقدي بتسهيلات كبيرة ويتوافق مع الراتب الخاص بهم.

ومن أهم مميزات بنك الراجحي انه يقوم بصرف المبلغ التمويلي وفقاً للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين، مع توفير الحصول علي التمويل الشخصي دون تحويل الراتب، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري أهم مزايا التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك الراجحي وكيفية الحصول عليه.

مزايا التمويل الشخصي للمتقاعدين من مصرف الراجحي السعودي لمواطني المملكة والمقيمين

يقدم بنك الراجحي العديد من القروض الشخصية بدون كفيل، وأيضاً يقدم تمويلات بلا تحويل الراتب، حيث خصص البنك لكل فئة اجتماعية تمويل خاص بها بشروط تناسب احتياجه، ولهذا نوضح لكم في نقاط مزايا الحصول علي قرض شخصي من مصرف الراجحي، وهي كالتالي:

يتم صرف المبلغ التمويلي من بنك الراجحي وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.

تبدأ قيمة التمويل الشخصي من 8000 الآلاف ريال سعودي كحد أدني حتي يصل الي 2 مليون ريال سعودي كحد أقصي.

يوفر مصرف الراجحي فترات سداد للتمويل تصل الي 5 سنوات بجدولة الأقساط علي 60 شهر جدولة مريحة ومرنة للعميل.

يتم صرف المبلغ التمويلي فوراً بعد تقديم طلب التمويل مباشرة إلى مصرف الراجحي.

يمكن الحصول علي التمويل التقاعدي قبل التقاعد ب 5 سنوات.

كيفية طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين من مصرف الراجحي إلكترونياً

يمكن طلب التمويل الشخصي من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي طلب التمويل، ثم قم بملء النموذج بجميع البيانات الخاصة بالمتقاعد بشكل صحيح، ثم الضغط علي طلب التمويل.