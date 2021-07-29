نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على 100 الف ريال قرض شخصى خلال 30 دقيقة وبدون كفيل وبأقل فائدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من السعوديين او المقيمين على اراضيها على افضل طرق التمويل المتاحه سواء تمويل القرض الشخصي او سداد المديونية. لا شك ان المواطن السعودى كثيرا ما يقوم بالبحث عن افضل المصارف التى تقوم بتقديم القرض الخاص بالسياره او تمويل الزواج. نحن من خلال هذا الموضوع نستعرض سوياً ماهي أفضل طرق التمويل المتاحة للبنوك والمصارف التي تتيح لك فرصه الحصول على قرض ميسر باقل فائده ممكنه وأفضل شروط ميسرة خاصة. هناك من يريد تجديد أثاث منزله ومن يريد أيضا ان يقوم بدفع الأقساط المدرسية الخاصة بابنائه وهناك من يريد ان يقوم بعمل احدى الجراحات فى الخارج. هناك من يريد السفر ولكن تكمن المشكلة فى بطىء اجراءات الموافقة على هذا القرض او التمويل.

مع مصرف الراجحى يتم عمل القرض الشخصي خلال ثلاثين دقيقة أما من خلال تنزيل التطبيق الخاص بمصرف الراجحي أو من خلال زيارة أحد افرعه. وهو يتناسب تماما مع الشريعة الاسلامية. كما أن هناك عدد من المميزات الكثيره التي تميز هذا القرض. من أهم المميزات التى تميز بها التمويل الشخصي بمصرف الراجحي انه علاوة على توافقه مع احكام الشريعه الاسلامية أنه يتميز ايضاُ بوجود فترات سداد مرنة. يمكنك التسديد خلالها لفترة تصل ستون شهراً.

شروط الحصول على تمويل شخصي يناسبك

الشروط المطلوبه لعمل هذا القرض ألا يزيد عمر المتقدم للعمل هذا القرض عن 60 عاما بالنسبه للموظفين وسبعون عاما للمتقاعدين هذا عند اخر سداد لقيمة القسط الاخير لا يقل دخل المقيم على الاراضى السعودية عن 5000 ريال لا يقل دخل العميل السعودي الذي يعمل موظفاً عن 2000 ريال والمتقاعد على 1900 ريال أما بالنسبه

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصى

بطاقة الهويه الوطنيه للسعوديين أو بطاقة الاقامة للعامل المقيم على الاراضي السعودية

تعريف الراتب

تثبيت الراتب

نموذج طلب التمويل الخاص القرض الشخصي

جدير بالذكر ، أن هناك عدد من المصارف المختلفه داخل المملكة العربية السعودية تحاول جاهدة للحصول على ثقة العملاء. وذلك من خلال ، تقديم القروض والتمويلات الشخصية بشكل ميسر بأقل فائدة و بأفضل الطرق. أسرع تلك الوسائل مصرف الراجحي الذي استطاع ان يقدم خدمة التمويل الشخصي في 30 دقيقه فقط. يقدم البنك تمويل شخصي بإجراءات ميسرة وسريعة علي الساده العملاء سواء كانوا من ابناء المملكة او المقيمين على أراضي السعودية.

يقدم مصرف الراجحي أيضُا العديد من المنتجات التمويلية الإضافية كمنتج تمويل سيارة بدون كفيل بفترة 5 سنوات. تستطيع السؤال عن التمويل التأجيري عن الإتصال بالراجحي أثناء طلبك منتج القرض الشخصي.

يمكن أن يكون التمويل الشخصي وسيلة سريعة لتوحيد ديون بطاقات الائتمان. يمكن أن يكون هامش ربح القروض الشخصية أقل من بطاقات الائتمان ، خاصة إذا كان لديك ائتمان جيد. توفر التمويلات فترة سداد ثابتة ، في حين أن ديون بطاقات الائتمان يمكن أن تستمر لعقود وتتراكم الكثير من الفوائد.