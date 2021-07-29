نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل سند الزواج محمد بن سلمان 1442 وكيفية التواصل مع سند في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل سند الزواج محمد بن سلمان تعد من اهم المبادرات لحل مشاكل الزواج للشباب الغير قادرين على تحمل مصاريف الزواج ويقدم سند الزواج الدعم المادي ومساندتهم في أتمام الزواج، وهو برنامج غير ربحي تم أصداره في 2018 للعمل على استقرار الشباب في المملكة، ويتم الاستفادة من سند الزواج وفقا لشروط وطريقة تسجيل في السند الذي اطلقه الملك محمد بن سلمان وقد لقت الاهتمام الكبير من الشباب في التقديم والتسجيل على سند الزواج، كما أنها تدعم المبادرة حديثي الزواج بتقديم معونات مادية للمحتاجين منهم وتخفيف أعباء الحياة عليهم وقد وقد وضعت المبادرة أولوية القبول لأبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لمساندتهم فى أتمام زواجهم وبناء حياه جديدة وفقا للشروط قد اعلنها الممثل الرسمي باسم برنامج المبادرة عبر تطبيق تويتر، ويتم العمل على مبادرات إضافية مشابهة، لتستهدف فئات أكثر احتياجا في كثير من مجالات الحياة المتنوعة مثل دعم كافة الجمعيات الخيرية، وكذلك مبادرة لإطلاق سراح سجناء، كما انه تتنوع الأعمال والمبادرات الخيرية فى المملكة ومنها خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية 1442 وشروط التسجيل في المؤسسة.

رابط تسجيل سند الزواج محمد بن سلمان 1442

الدخول لموقع سند الإلكتروني الجديد. الضغط على قائمة الخدمات الالكتروانيه. اختيار مبادرة سند الزواج. التأكد من توافر جميع الشروط بالمتقدم سواء الزوج أو الزوجة. اختيار أنشاء حساب. كتابه جميع البيانات بشكل صحيح. اجتياز دورة الوعي المالي. يتم اعتماد الطلب وقبوله في سند. يتم وصل رسالة عبر الهاتف المحمول الخاص بأنه تم قبوله.

كيفية التواصل مع سند محمد بن سلمان

التواصل مع الدعم عبر الموقع الرسمي لبرنامج سند. التواصل عبر صفحة البرنامج الرسمية على موقع تويتر. التواصل عبر منصة التواصل الحكومية التي أطلقتها الحكومة.

شروط سند محمد بن سلمان

أن يكون الزوج و الزوجة سعودي الجنسية . ألا يقل العمر 21 ولا يزيد عن عمر 40 عام . ألا يقل عمر الزوجة عن 18ولا يزيد ن عمر 40 عام . ألا يكون قد مضى أكثر من عام على تسجيل عقد الزواج. أن لا يتجاوز المهر 50000 ريال سعودي. منح المتقدم 60% أو أكثر بدورة الوعي المالي التي يقدمها البرنامج. أن يكون الزوجين حاصلين على مؤهل الثانوية العامة. أن لا يكون الدخل الشهري لهم أكثر من 4000 ريال سعودي. أن تكون المرة الأولى للرجل المقدم للحصول على سند الزواج.

والجدير بالذكر يتم توجيه المبادرات للفئات التي تستحقها والعمل على تقديم الدعم المادي و المعنوي لهم وذلك من المبادرات التي يطلقها الملك محمد بن سلمان للشباب ومواطنين المملكة لتقديم لهم المساعدات ألأزأمه، وتعتبرالمبادرة عبارة عن برنامج اجتماعي غير ربحي يقدم كوسيلة دعم من ولي العهد السعودي وتهدف إلى تقديم العون للمتزوجين حديثا حيث تتنوع المبادرة ما بين دعم مادي ومعرفي ويتم تطوير خدمات برنامج سند بشكل مستمر وذلك من أجل تلقي طلبات الدعم . ويجري الآن العمل على أضافه مبادرات لجميع الفئات الأكثر احتياجا، ومن الممكن أيضا معرفة شروط زواج المرآة السعودية من أجنبي مقيم أو غير مقيم والأوراق المطلوبة، وقد وجة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سليمان بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3,740,000 ريال إلى 187 شاب وفتاة على مستوى مناطق السعودية من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لتشجيعهم على الزواج دون التعطل بالتزاماتة.