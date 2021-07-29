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عمر شويل - جدة نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية والذي يعد من اهم الأنظمة التعليمية والإدارية في المملكة العربية السعودية حيث يقوم نظام فارس بتقديم الكثير من الخدمات للمعلمين والإداريين والموظفين التابعين لوزارة التعليم السعودية والتيسير عليهم في الاستفادة القصوى من هذه الخدمات وسوف نشرح لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد كما سوف نشرح لكم كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس الجديد.

نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية

تقدم حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية رابط التقديم في نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية الجديد للموظفين والمعلمين داخل القطاع الحكومي فهو المسؤول عن تقديم خدمات طلبات الإجازات والبدلات وطلبات تجديد وقطع الإجازة كما يقدم الدخول للخدمة الذاتية فارس للمديرين أبلاغ غياب موظف.

رابط نظام فارس 1442

نشرح لكم الآن طريقة التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية فارس فعن طريق الموقع الرسمي للنظام سوف نتبع الخطوات الأتية :

نقوم بتسجل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية. ثم نقوم بالضغط علي الخدمات الإلكترونية. ثم نختار نظام فارس من ضمن الخيارات المتاحة. ثم نقوم بالضغط علي التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية فارس.

ثم نقوم بعد ذلك بملء كافة الحقول الفارغة بالبيانات الصحيحة مثل الجنسية وكتابة رقم الأبيان الخاص بالمرتب وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك ثم نرفق كمعهم رقم جوالك للمتابعة وإرسال الرسائل النصية من خلاله ثم نقوم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامنا علي الشاشة ثم نضغط علي تسجيل.

طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد

نضع بين أيديكم الآن رابط نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية الجديد التابع لوزارة التعليم السعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق نرجو اتباع التعليمات السابقة وكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لذلك بطريقة صحيحة وسليمة حتي تتم عملية التسجيل والتفعيل بسهولة ويسر ويمكنكم الآن الدخول علي النظام في أي وقت والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها النظام للمديرين والموظفين والمعلمين السعوديين كما يتيح لكم رقم نظام فارس للخدمة الصوتية ولتفعل وإرسال الشكاوى والمقترحات من خلاله.