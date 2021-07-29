القوات الخاصة للأمن والحماية تقديم للنساء برتبة جندي jobs.sa تعرف على الشروط وموعد التقديم

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عمر شويل - جدة القوات الخاصة للأمن والحماية تقديم، فقد أعنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم في القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء فقط على رتبة جندي، وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي، أن الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين سيتم وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة وبكل شفافية ووضوح، وأنه سوف يتم اختيار أفضل العناصر وفقاً لهذه الشروط والقواعد والمعايير، ويتم التسجيل عن طريق رابط أبشر توظيف التابع لوزارة الداخلية jobs.sa ، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط التقديم، وشروط وموعد التقديم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

القوات الخاصة للأمن والحماية تقديم

ازداد البحث بصورة كبيرة بعد أن تم الإعلان من قبل القوات الخاصة للأمن والحماية، عن فتح باب التسجيل للنساء برتبة جندي، وقد شددت لجنة القبول على المتقدمين ضرورة قراءة شروط التقديم بعناية شديدة، وتعبئة استمارة التقديم بشكل صحيح ودقيق، حتى يتم قبول الطلب ولا ينظر للطلبات غير المستوفية للشروط والضوابط الموضوعة.

رابط تقديم في القوات الخاصة للأمن والحماية

بكل سهولة وعن طريق رابط أبشر توظيف التابع لوزارة الداخلية، تستطيع من ترغب في التسجيل اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط أبشر توظيف.

ملء استمارة التسجيل الإلكترونية.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكلٍ صحيح ودقيق.

اختيار مكان العمل ثم الضغط على أيقونة “إرسال”.

طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها للاحتياج لها لاحقاً.

مكان العمل

مشرع الشمال “نيوم”. مشروع البحر الأحمر. محافظة العلا.

شروط التقديم

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها خارج البلاد أثناء خدمة المملكة.

تحظى بسمعة طيبة وحسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

لديها هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم.

ألا يكون قد سبق لها أن التحقت بأي وظيفة عسكرية أو أنهت خدمتها لأي سبب.

غير موظفة في أي جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المتقدمة لكافة الاختبارات اللازمة لاستكمال الالتحاق.

من حصلت على الشهادة من خارج المملكة لابد من مصادقتها من وزارة التعليم.

المؤهل المطلوب

الثانوية العامة أو ما يعادلها وتفضل من لديها مؤهل أعلى.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم الأحد 22\12\1442 الموافق 01\08\2021، وينتهي التقديم يوم الخميس 26\12\1442 الموافق 05\08\2021.