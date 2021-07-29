نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب وثيقه بدل فاقد الكترونيا عبر ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب وثيقه بدل فاقد من اهم الخدمات التي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. والتي تسال عنها الكثير من السعوديين لان الخدمة تعتبر من اهم الخدمات التي يستخدمها السعوديين لطلب بدل فاقد. كما أن المنصة أعلنت حديثا علي صفحتها الرسمية علي خدمات جديده يمكن تنفيذها عبر منصة ابشر أعمال أيضا بكل سهوله ويسر مثل طلب توصيل وثيقه بالبريد وكيفيه الحصول علي الخدمة بالخطوات و تجديد الإقامة ومعرفه الشروط اللازمة والوصول للخدمه بالخطوات أيضا. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل مع توضيح اهم الشروط اللازمة وكيفيه الوصول إلي الخدمة الكترونيا خطوه بخطوه.

طلب وثيقه بدل فاقد

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين السعوديين من طلب إصدار بدل فاقد للهويه الوطنية الخاصة به أو سجل الأسرة أو حجز موعد لإعادة الإصدار. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين و المقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات خاصه. وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع والتطبيقات الرسمية ونظرا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة وتطور وسائل الاتصال بين الأفراد.

شروط استخراج بدل فاقد

كما أعلنت المنصة أيضا عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يقوم بالحصول علي الخدمة بسهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

بعد التبليغ عن الوثيقة المفقودة يمكن للمستخدم طلب إصدار بدل فاقد فقط.

يحصل المستخدم علي حجز موعد لإصدار بدل فاقد بعد 14 يوم من تاريخ التقدم بطلب.

لا يمكن طلب إصدار لأكثر من مره للوثيقه ونفس النسخة.

الميعاد الصادر من الأحوال المدنية للمراجعه لا يمكن التعديل عليه أو إلغاءه.

كيفيه استخراج بدل فاقد

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه استخراج وثيقه بدل فاقد الكترونيا والتي سوف نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: