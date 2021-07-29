نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء عبر أبشر توظيف على رتبة “جندي” لحملة الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل النساء في المملكة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس، بعد أن أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن موعد فتح التسجيل على وظائف شاغرة برتبة جندي للعنصر النسائي، وفق ضوابط وشروط محددة ودعت النساء المنطبق عليهم شروط التقديم، بالتسجيل وفق المواعيد المحددة من قبل لجنة القبول، وحددت رابط التسجيل وهو أبشر توظيف وزارة الداخلية، وفيما يلي تفاصيل إعلان التوظيف الجديد.

رابط التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

الدخول عبر رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. ملء أستمارة التقديم وتحري الدقة في تسجيل البيانات. تأكيد البيانات وطبع الاستمارة والاحتفاظ برقم الطلب المقدم.

الشروط العامة للتقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية والمنشأ وتستثنى من ذالك الشرط من نشأة مع والدها خارج البلاد أثناء خدمة الوطن.

يجب أن تتمتع المتقدمة للوظيفة بحسن السمعة وأن لا تكون قد حكم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

الحصول على المؤهل العلمي للتسجيل في الوظيفة وهو الثانوية العامة كحد أدنى ويفضل المؤهل الأعلى.

تكون للمتقدمة هوية وطنية سارية المفعول وتكون هوية مستقلة.

في حال أن المتقدمة متزوجة يشترط أن تكون متزوجة من سعودي.

الشهادة العلمية التي حصلت عليها المتقدمة للوظيفة يشترط معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودي.

يشترط اختيار كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة.

يجب أن تتمتع المتقدمة للوظيفة بالصحة العامة الجيدة وأن لا تكون تعاني من أي أمراض مزمنة.

أماكن العمل في وظائف القوات الخاصة

محافظة العلا. مشروع نيوم. مشروع البحر الأحمر.

موعد التسجيل في الوظائف

حددت لجنة القبول والتسجيل بداية التقديم على الوظائف، من يوم الأحد 2021/08/01 الموافق 1442/12/22 بداية من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2021/08/05 الموافق 1442/12/26.

نبذة مختصرة عن القوات الخاصة للأمن والحماية

القوات الخاصة للأمن والحماية هي إحدى أفرع العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تهدف في المقام الأول حماية المشاريع الهامة مثل مشروع نيوم في البحر الأحمر، وكذالك حماية المناطق والمنشأة السياحية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض.