جدة الزميلة المخلفي في ذمة الله

دوت الخليج : المدينة المنوره : محمد قاسم

ببالغ الأسى والحزن تنعي صحيفة “دوت الخليج ” وفاة الشريفة صالحة محمد البصري التي وافاها الأجل أمس الأول، وتم الصلاة عليها في المسجد النبوي ودفنها في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة .

يذكر أن الشريفة صالحة هي والدة التربوية الفاضلة الأستاذة أنيسة باحاذق إحدى منسوبات تعليم المدينة سابقاَ وجدة المهندس طيار يحيى المخلفي ، والكاتبة الصحافية في جريدة الرياض والجزيرة سابقاَ وجريدة مكة حاليا الزميلة إيناس المخلفي.

تتقدم الصحيفة ومنسوبوها إلى أسرة المتوفية بصادق العزاء والمواساة إنا لله وإنا إليه راجعون.