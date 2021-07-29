جدة الزميلة المخلفي في ذمة الله

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دوت الخليج : المدينة المنوره : محمد قاسم
ببالغ الأسى والحزن تنعي صحيفة “دوت الخليج ” وفاة الشريفة صالحة محمد البصري التي وافاها الأجل أمس الأول، وتم الصلاة عليها في المسجد النبوي ودفنها في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة .
يذكر أن الشريفة صالحة هي والدة التربوية الفاضلة الأستاذة أنيسة باحاذق إحدى منسوبات تعليم المدينة سابقاَ وجدة المهندس طيار يحيى المخلفي ، والكاتبة الصحافية في جريدة الرياض والجزيرة سابقاَ وجريدة مكة حاليا الزميلة إيناس المخلفي.
تتقدم الصحيفة ومنسوبوها إلى أسرة المتوفية بصادق العزاء والمواساة إنا لله وإنا إليه راجعون.
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