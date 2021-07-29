نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي أون لاين بدون رسوم بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض المواطنين الراغبين في فتح حساب بالبنك الأهلي السعودي لا يعلمون كيفية فتح الحساب واليوم ومن خلال مقالي سوف أوضح بالخطوات كيفية فتح الحساب والخدمات المصرفية المختلفة للبنك الأهلي ومزايا فتح الحساب، حيث يعتبر فتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي بكل سهولة لا يشترط حد أدنى للرصيد، ضمن الخدمات الإلكترونية التي يوفرها البنك لعملائه الحاليين والجدد بهدف السماح لهم بالاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة لكي يسهل الكثير من الأمور أثناء التعامل مباشرة مع البنك سواء عند طلب قرض شخصي، سيارة، عقاري..وغيرهم من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أو الحصول على بطاقات الأهلي الائتمانية والتي تتميز كل منها بعروض خاصة بالإضافة إلى المزايا التي يوفرها الأهلي حساب جاري تتضمن في المعاملات المصرفية التي تعد من أكبر شبكات لأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى توفير بطاقة صراف مجانية تستطيع استخدامها في جميع فروع البنك الأهلي بكافة أنحاء العالم.

الخدمات المصرفية للبنك الأهلي السعودي:

يرغب الكثير من مواطني المملكة بفتح حساب لهم خاص بالبنك الأهلي السعودي لما له من مزايا وخدمات عديدة يقدمها لهم والتي سوف نحددها لكم كما يلي:

سهولة تامة في إنجاز المعاملات المصرفية بكافة فروع البنك الأهلي بالسعودية.

تعد هذه الخدمات من أكبر شبكات الأجهزة الراف النقدي الآلي لسهولة السحب والإيداع الفوري.

يتيح الخدمات بصورة متطورة وذلك من خلال تطبيق الأهلي موبايل والأهلي أون لاين.

مزايا فتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي:

عملاء البنك الأهلي السعودي يفضلونه عن الكثير من البنوك الأخرى لما له من عدة مزايا سواء في تقديم الخدمات أو تسهيل الشؤون المالية للسعوديين والمقيمين على حد سواء وذلك من خلال طلب تمويل شخصي بدون كفيل لا يطلب شروط تعقيدية بل بأسهل إجراءات وموافقة فورية يعطي القرض بتسهيلات السداد وتعد هذه من خدمات المتاحة لك عند فتح حساب جاري الذي يتميز بمجموعة من الخصائص التالية:

لا يطلب البنك دفع رسوم أو حد أدنى للرصيد عند فتح الحساب بل يعطيك الحساب مجاني. يعطيك بطاقة صراف آلي مجانية معتمدة تسري في جميع أنحاء العالم لفروع البنك الأهلي. يوفر لك دفتر شيكات مجاني بالإضافة إلى إرسال كشف حساب شهري دون رسوم مٌطبقة. يرسل رسائل نصية قصيرة أو إشعارات عبر البريد الإلكتروني لإعلامك عن كل ما هو جديد. يمكنك استخدام الأهلي أون لاين أو الموبايل على مدار الساعة طوال الأسبوع والتمتع بالخدمات.

طريقة فتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي:

أولا من خلال تحميل وتنزيل تطبيق البنك الاهلي السعودي وذلك من خلال جوجل بلاي. ثانيا الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي السعودي. ثم حدد من القائمة الرئيسية العلوية خدمات الأفراد ثم يتم إملاء البيانات. ومنها الحسابات والإيداعات. يليها الضغط على كلمة (فتح حساب جاري عبر الانترنت).

ادخل البيانات الشخصية التي تشمل (رقم الهوية أو الإقامة + تحديد تاريخ الميلاد ونوع التقويم سواء هجري أو ميلادي + رقم الهاتف الجوال + الرمز المرئي الموجود أسفل الصفحة) ثم اضغط استمرار.

عنوان السكن في المملكة.

المعلومات التي تخص الوظيفة التي تضمن نوع العمل والمسمى الوظيفي.

عليك كتابة البيانات المالية مثل الدخل الشهري.

سبب اختيارك لفتح الحساب.

أخيراً التأكيد ولا تنسى النقر فوق مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

لخدمة المواطنين رقم البنك الأهلي السعودي:

للتواصل مع خدمة العملاء والاستفسارات ولمزيد من المعلومات والاستفسارات عن فتح الحسابات أو البطاقات الائتمانية يمكن التواصل عبر رقم البنك الأهلي المجاني 920001000 أو التمويل الشخصي عبر الاتصال بقسم المبيعات والتسويق على رقم 92000891 أو 8002441005 أو عن طريق إرسال​ بريد إلكتروني إلى [email protected]​​ للشكاوى.