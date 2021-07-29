“شكراً لمن “….بقلمي “عبهر نادي “

أحياناً نمر بلحظات قد لا يستوعبها عقلنا البشري ولكنها حصلت ! وتحصل للكثيرين منا ،ولو استعدنا مع انفسنا بعضاً منها لوجدنا أن معظمنا مروا بتلك التجربة او سمعوا عنها …على سبيل المثال لا الحصر ! نمر بموقفٍ تأزم في الحياة وفجأةً يفرجها الله من طريقٍ لا نعلمه وبطريقة حتى العلم لا يفهمها ..تلك هي قدرة الله عز وجل حين تتدخل لتعطي لنا لمسة الرحمة وتزيدنا إيماناً ويقيناً بوجود عينٍ ترعانا ،وهذا شاهدٌ حي قوله تعالى في سورة الطور :[واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ].

في ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة والرياح على أشدها وهزيم الرعد يرعب القلوب وانصباب المطر بدا وكأنه قِرب ماء فَكت افواهها شد بصري شجرة تقف بمنتهى الثبات تتراقص مع الريح على آنغام الرعد وتحرك أغصانها في تماهي مع قطرات المطر وكلما سقطت منها ورقة ابتسمت لأنها تعلم جيداً أن تلك القطرة وإن اخذت ورقة منها إلا انها مدتها بالحياة من خلال جذورها ..تماماً مثل دموعنا التي حينما تنزل ونستغرق في نوبة بكاءٍ عميقة تهزنا ،تغسل فيها تلك القطرات ارواحنا من شوائبها والآمها لتعود لنا الحياة بنكهة أجمل .

مواقفٌ صعبة مرت علينا في الحياة دفعتني ليس فقط لأتعلم منها بل لأشكرها، اليست هي من صقلت شخصيتي وصنعت مني إرادةً قوية ، اليست هي من غيرت مفاهيمي للأفضل وجعلتني أكثر قرباً من الله .

شكراً لكل وقتٍ قدمنا فيه آلامنا في صورة أعمالٍ للآخرين وشربنا كؤوس مرٍ ليشربوا هم كؤوس العسل حين تحملنا جروحاًلنهديهم بلسماً شافياً لجراحهم رغم حاجتنا الماسة لذلك البلسم ،وكم من مرة غابت فيه شمسنا لتسطع نجوم الآخرين وكأنما الشمس ارخصت كتفها لتعرج عليه تلك النجوم نحو السماء ،ولكن !دنيانا ليست ظلاماً سرمدياً وليست عباءة سوداء نرتديها طوال الوقت،بل مملؤوة بومضات نور نعبر من خلالها إلى بستان الفرح

تلك هي لحظات السعادة التي نعيشها أو يهديها لنا الآخرون في مسيرتنا للحياة فشكراً لمن اهدانا هذه اللحظات وشاركنا متعتها .

شكراً لكل من أهداني لحظة أمل أو ألم ، شكراً لكل من انزلني قدري أو ظن أنه لم يقدرني ،شكراً لجميع من حولي على اختلاف نواياهم ،شكراً لكل من جبرني للحظة فكان عوناً لي او فرعوناً عليَّ ،

شكراً لكل من كان دوماً بجانبي دون شروطٍ أو مصالح ،شكراً لنفسي التي مازالت تبحث عن سعادتها

ويذداد طموحها وشغفها للوصول إلى غايتها ، شكراً لأهل الأرض جميعاً فكلنا حلقات متصلة ولولا اتصالنالما وصلنا لما نحن فيه من العلم والمعرفة والخبرة .أما وقد انتهينا من الأرض لعلي أصعد وإياكم إلى السماء لأشكر من في السماء ،فكل تلك الأقدار وكل تلك المواقف وكل هؤلاء الأشخاص لهم عميق الشكر أما الشكر الخاص والذي لو قضيت بقية عمري اشكره ولن أُوفي نعمة من نعمه فهو شكري لله عز وجل ..فله الحمد والشكر دائماً وأبداً …