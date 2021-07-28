نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط حتي 24 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبشروط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط حتي 24 شهر بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد القروض الشخصية المتاحة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بتسهيلات عديدة في السداد والتي تناسب جميع العملاء ، كما يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بأسهل الشروط وبأقل راتب ، وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة باسم شركة تسهيل للتمويل في المملكة واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تسعي إلي توفير منتجات تمويلية تنافسية تلبي احتياجات جميع العملاء.

أهم مزايا قرض شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية

توفر شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي فورى وكاش بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل، وذلك من خلال شروط ميسرة ، كما توفر الشركة المنتج بخيارات للسداد عديدة ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء عند طلب التمويل الشخصي ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للعملاء عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

تمويل شخصي مصمم ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

قرض فورى بالتقسيط بدون الحاجة إلى وجود كفيل.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري للعميل.

توفر شركة تسهيل للتمويل المنتج بمبالغ مالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

تتيح الشركة لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال مدة سداد تصل إلى 24 شهر.

تعمل شركة تسهيل للتمويل في المملكة علي سرعة إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالتمويل.

شروط طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة