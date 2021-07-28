نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران المدني السعودي تعلن إجراءات جديدة للمسافرين خارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات إحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا، وبعد أن تخطى عدد جرعات لقاح كورونا تخطى ال 24 مليون لقاح بالمملكة حتى الأن، فقد صدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تعميماً جديداً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والخاص بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين خارج المملكة، ونص التعميم على “السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن (12) عاما شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بـ كورونا خارج المملكة، والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة”، وبالتزامن مع إستمرار حظر السفر إلى بعض الدول ومعاقبة مخالفي القرار بمنعهم السفر لمدة 3 سنوات متتالية.

الطيران المدني وإجراءات جديدة للسفر:

حيث ينص بيان الطيران المدني السعودي على إشتراط الآتي للسفر خارج المملكة:

أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لوباء كورونا المعتمدة بالمملكة. مع إستثناء المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً. تقديم وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة. المتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر. من أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

العمل بالقرار بداية العام الهجري:

وقد صدرت تعليمات من الهيئة العامة للطيران السعودي وبعد التأكيد على إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية بين الركاب والإستعدادات التامة لإستقبال المسافرين على طيران السعودية، أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من تاريخ 01 / 01 / 1443هـ الموافق 09 / 08 / 2021م، مع إستمرار تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، لتقديم بيئة صحية متكاملة للمتواجدين بصالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الإحترازية والوقائية.