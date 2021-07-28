نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الدراسة حضورياً بالسعودية العام المقبل 1443 وتغيير الكثير من القرارات بتعليم السعودية للثلاثة فصول الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدراسة حضورياً بالسعودية العام المقبل لسنة 1443 هجرية هي من القرارات التي اهتمت بها وزارة التعليم السعودية، حيث أنه بعد انتشار الوباء بالمملكة العام السابق 1442، وتطبيق نظام التعليم عن بعد للحفاظ على صحة الطلاب وجميع منسوبي التعليم، لذلك تم العام الماضي تنفيذ التعلم عن بعد من خلال منصة مدرستي طول العام، وكما اهتمت الوزارة أيضاً بتطوير التعليم من وقت لآخر من أجل خلق بيئة صالحة للدراسة والحفاظ على منظومة ومنسوبي التعليم من انتشار أي وباء بينهم، فكان قرار عودة الدراسة حضوري بالمدارس بالمملكة العربية السعودية أمر لابد له، وذلك مع التنسيق أيضاً مع الجهات المعنية بذلك لأجل الحفاظ عليهم وعلى طلابهم.

عودة الدراسة حضورياً بالمملكة العربية السعودية 1443

حيث أنه أشارت مؤشرات على عودة الدراسة حضورياً بالمدارس بالسعودية من العام المقبل، وعودة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومنسوبي مكاتب التعليم (التعليمية و الإدارية) في تاريخ 29 ذي الحجة 1442، وعودة المعلمين والمعلمات للمدارس في تاريخ 14 محرم 1443، وأيضاً من المتوقع إلغاء الطابور الصباحي في حالة عودة الدراسة حضوري بالمدارس، وأيضاً تم تعقيم وتطهير بعض المدارس قبل بدء الدراسة،

وتنظيم وترتيب المقاعد على أن يتم التباعد بين الطلاب:

وأيضاً تم تباعد بين الطلاب في الساحات المدرسية:

كما أنه وجدت مصادر تقول أن المدرسة التي يصاب أحد منسوبيها بالوباء سيتم نقلها إلى التعليم عن بعد وتلغى من التعليم الحضوري.

التعليم العام القادم بالسعودية والثلاثة فصول الدراسية مع التعليم الحضوري1443

حيث أنه أعلنت وزارة التعليم السعودية من العام القادم سيتم تطبيق الثلاثة فصول الدراسية، حيث أنه يحتوي العام ككل على ٣ فصول دراسية بدلاً من فصلين، ويحتوي كل فصل على ثلاثة عشر ١٣ اسبوع دراسي، ويشمل كل فصل الأجازات الخاصة به، كما أنه وضعت الوزارة تقويم جديد للدراسة حضوري في ظل الثلاثة فصول، وأيضاً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات:

أسباب زيادة الثلاثة فصول الدراسية للتعليم حضورياً أو التعلم عن بعد لعام 1443

كما أنه وضحت وزارة التعليم بعضاً من النقاط التي تركز على سبب زيادة الثلاثة فصول بالسعودية، وأيضاً هناك بعض النقاط التي تكلم عنها وزير التعليم السعودي في أثناء لقاء له على إحدى القنوات بخصوص تطبيق نظام الثلاثة فصول: