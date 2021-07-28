نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة بياناتي بالخدمة المدنية واهم شروطها في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة بياناتي بالخدمة المدنية واهم شروطها قامت وزارة الخدمة المدنية بإطلاق منصة بياناتي الرقمية، للموظفين المدنين والمختصين بالموارد البشرية، من العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة، فهي تفيد الموظفين بالقطاع الحكومي فقط، من خلال المنصة يستطيع الموظف الوصول إلى بياناته الوظيفية واستعرضها، ثم تحديثها أو تصحيحها في حالة وجود خطأ، وأيضا إعداد التقارير الطبية للموظفين، ويستطيع الموظف الاطلاع علي سجله الوظيفي وطباعة بيان الخدمة، وكل ذلك من علي منصة بياناتي الإلكترونية، ثم تستطيع الدخول بكل بساطة إليها باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، التي تقوم باستخدامها في منصة النفاذ الوطني الموحد.

طريقة التسجيل في منصة بياناتي بالخدمة المدنية واهم شروطها

تعد منصة بياناتي الخدمة المدنية، هي إحدى المواقع الإلكترونية التي قدمتها وزارة الخدمة المدنية، وذلك حتى توفر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، عن إمكانية الحصول على وظيفة جيدة، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة، والانتظار لوقت كبير، و تستطيع أن تقوم من خلال منصة بياناتي الخدمة المدنية، تسجيل دخول والتمتع بجميع الخدمات التي تطرحها:

تسجيل الدخول علي منصة بياناتي على الموقع الرسمي للموارد البشرية والتنمية. ثم تقوم بالضغط على النفاذ الوطني الموحد. إنشاء حساب جديد. ستظهر صفحة ضع بيناتك الشخصية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد الهجري، والتاريخ الميلادي، الجنس، رقم الجوال، البريد الإلكتروني. سيرسك لك رمز التحقق قم بإدخاله. ثم الضغط علي دخول.

وبذلك تكون قد أنشأت لك حساب جديد وسجلت الدخول في المنصة بياناتي الخدمة الاجتماعية.

شروط التسجيل في منصة بياناتي الخدمة المدنية

أن يكون المواطن سعودي الجنسية. أن يعمل بالقطاع الحكومي بالمملكة. ثم يقوم بتسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالخدمة الوطنية، ومنصة بياناتي. إذا كان موظف حكومي أو عامل عادي، أو متقاعد يقوم بتسجيل أنظمة وزارة الخدمة المدنية. أو الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد أبشر خدمة بياناتي .

طريقة تعديل البيانات من منصة بياناتي بالخدمة المدنية

تسجيل الدخول للمنصة. من القائمة الرئيسية الضغط علي بيانات المستخدم. ثم اختار بياناتي الوظيفية، ولا يمكن التعديل في البيانات الشخصية. اجب علي السؤال، هل انت من ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم قم بإدخال، رقم الحفظ، ومكان الحفظ، وتاريخ الحفظ، والجهة الحكومية، والسلم الوظيفي، والمرتبة. إدخال البيانات الوظيفية الخاصة بالموظف. الإجابة على سؤال هل لديك خدمات سابقة في الدولة في جهات أخرى. الضغط علي التالي وإدخال المؤهل العلمي، ونوعة وتخصصه، والدولة التي حصلت منها علي المؤهل، وتاريخ التخرج. أرفاق المستندات الخاصة بالمؤهل. الإقرار بصحة البيانات المدخلة. إرسال الطلب.

مواعيد عمل منصة بياناتي