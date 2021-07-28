نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة ليندو تقدم تمويل مالي للشركات الصغيرة ب 10 مليون ريال خلال 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلجأ الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في سداد بعض التزاماتها المالية فقد تلجأ للبنوك عند تعثرهم ماليا في سداد بعض المستحقات المالية، وكانت منصة ليندو للتمويل الجماعي إحدى المنصات الإلكترونية للتمويل الجماعي بالمملكة والتي تقدم حلولًا مالية، حيث تقوم المنصة بمنح العملاء وهم أصحاب المشاريع الصغيرة، التمويل اللازم ضمن حدود معينة لسداد المستحقات المترتبة عليهم، وعدم التأخر في سدادها لعدم تأخير سير العمل وتنمية الشركة نتيجة نقص السيولة المالية، فمن خلال هذه المنصة يمكن تمويل هذه المستحقات على الفور، من دون حاجة لانتظار العملاء، بل منحهم مرونة في السداد مما يزيد من ثقة العملاء دون إلحاق الضرر بسيولة الشركة النقدية، ولكن ذلك متوقف على توافر الشروط التي وضعتها منصة ليندو للاستفادة من خدماتها التمويلية وهو ما نوضحه من خلال مقالنا هذا.

شروط التمويل عبر منصة ليندو للتمويل الجماعي:



من الجدير بالذكر لكي تحصل على تمويل عبر منصة ليندو لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لابد من توافر عدة شروط وهي كالتالي:

أن يكول لدى الشركة سجل تجاري سعودي ساري المدة (غير منتهي الصلاحية). أن يكون مضى على تاسيس الشركة عام فأكثر. أن تكون مبيعات الشركة صادرة إلى جهات حكومية أو إلى شركات القطاع الخاص السعودية. التمويل لا يزيد عن عشرة مليون ريال سعودي ويتم منحها على دفعات.

منصة ليندو للتمويل الجماعي:

هي منصة الإلكترونية سريعة التفاعل ومريحة وتعمل على منح القروض لكافة عملائها من أصحاب الشركات الجماعية الصغيرة والمتوسطة أو للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد سريع وفئات جديدة من الأصول، العملية تتم عبر الإنترنت ولن تأخذ منكم سوى بضع نقرات لكي تحصل على قرضك بإتباع بعض الخطوات البسيطة وإملاء البيانات وسنذكر لها عدة مزايا:

تقوم ليندو بمراجعة طلب التمويل الخاص بالشركة خلال مدة اقصاها 3 أيام.

تتقاضى ليندو عائد سنوي على مبلغ التمويل في نطاق 9٪ – 18٪ ويتم تحديده بحسب تقييم مخاطرة الشركة، فالشركات التي تقييمها A ستكون عوائدها أقل من الشركات التي عوائدها D ، وذلك بسبب ارتفاع المخاطرة في الأخيرة.

الضمانات التي تطلبها ليندو من الشركات طالبة التمويل هي سند الامر، وضمان شخصي، وأحيانًا يُضاف إليها التنازل عن الفاتورة لشركة ليندو، ولا تأخذ ليندو أي رهون عقارية وما شابه ذلك.

تمويل ليندو يُمنح لفواتير مبيعات الشركة طالبة التمويل – المبيعات الآجلة ، ولا تقوم بالتمويل الشخصي إطلاقًا.

طريقة التسجيل في منصة ليندو للتمويل الجماعي:

لكي تحصل الشركات على تمويل القرض من منصة ليندو للتمويل الجماعي فيجب على الشركة أن تكون لها حساب الكتروني للدخول على منصة ليندو وسوف نشرح ونوضح خطوات التسجيل على المنصة تفصيلياً للراغبين عليهم بالتسجيل كالتالي:

الدخول إلي ىمنصة ليندول للتمويل الجماعي الإلكترونية. النقر على خيار الشركات أو المستثمرين. بعد الاطلاع على جميع الشروط والأحكام، النقر على خيار “موافق”. ثم كتابة البيانات المطلوبة بعد النقر على “تسجيل” ومن البيانات (البريد الإلكتروني ، رقم الجوال، كلمة السر) ثم النقر على “تأكيد” من أجل استلام كود التحقق. بعد استلام الكود يتم وضعه في المنصة لتفعيل الحساب في الحال.

للتواصل والدعم والشكاوى وخدمة العملاء بمنصة ليندو :

ويمكن التواصل مع منصة ليندو لمزيد من المعلومات عن الحلول التمويلية الجماعية عبر الاتصال برقم هاتف مخصص لذلك وهو 920033026 وذلك خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.