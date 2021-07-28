نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم المرافقين 2021 والمعفيين من السداد وطريقة احتساب رسوم المرافقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم المرافقين 2021 تشغل عقول الكثير المقيمين في المملكة عند استقدام مرافقين لهم وكيفية سداد الرسوم وطريقة حسابها فيما يخص استقدام الأبناء والزوجة والأقارب وكذلك عند استقدام العمالة إلى المملكة، كما أن المديرية العامة للجوازات قد فرض رسوم للمرافقين وتعمل كل عام على زيادة الرسوم، وقد تداولت أقاويل عن عدم زيادة الرسوم في المملكة في العام الحالي ولكن يتم الزيادة كل عام في بداية السنة وفى شهر يوليو،واصبح معرفة زيادة الرسوم أو احتسابها أو الاستعلام عن حاسبة رسوم المرافقين 1442 وطريقة إلغائها يتم الكترونيا دون تكبل عناء الذهاب إلى مكاتب الجوازات للإنهاء الإجراءات الخاصة بدفع رسوم المرافقين أو معرفتها.

رسوم المرافقين 2021



قدر أصدرت الهيئة العامة للجوازات عن قرار تثبيت قيمة الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين وللعمالة، فإن قيمة الرسوم التي تم فرضها عام 2017، كان يضاف عليها زيادة سنوية بقيمة 100 ريال كل شهر للفرد وقد تم إصدار قرار من خادم الحرمين، في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بتثبيت قيمة الرسوم عند الحد الذي وصلت إليه في 2020 وهو 400 ريال للفرد الواحد وذلك دون إضافة أي زيادة جديدة دون وجود نية للإلغاء الرسوم لأنها تكون نظير استقبال المملكة للمرافقين على ارضها، يتم سداد الرسوم للتابع من خلال موقع أبشر أو من خلال مكاتب الجوازات التابعة للمنطقة التي يتواجد فيها المقيم، أو من خلال البنوك التي تتعامل مع الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية ومنصة أبشر الإلكترونية.

المعفيين من دفع الرسوم 2021

أزواج السعوديين أو أولادهم اقل من سن 18 عام. أرملة سعودية تعول نفسها أو أسرتها. المطلقة من سعودي وتعول نفسها أو عائلتها. الشركات التي يعمل بها 5 عمال فقط أو أقل. عمال الخدمة المنزلية. الأشخاص المسجلين في دول مجلس التعاون الخليجي. المتعاقدون مع الوزارات أوالمصالح الحكومية السعودية. الطلاب المكفوفين داخل الجامعات والمدارس.

طريقة احتساب رسوم المرافقة

الدخول إلى بوابة مقيم الالكتروانية. الضغط على اختيار الإقامة. تحديد عدد المرافقين أو المعالين. قم بتحديد مدة تجديد الإقامة بالسنوات. الضغط على تاريخ انتهاء الإقامة. ثم الضغط على كلمة احسب. ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع الرسوم التي يجب دفعها لتجديد الإقامة لعام 2020 .

طريقة سداد رسوم للمرافقين 2021

ويتم سداد الرسوم الخاصة بالمرافق من خلال خدمات المدفوعات التابعة للبنوك المعتمدة في وزارة العمل ومنها بنك الراجحي أو تطبيق الراجحي:

الدخول إلى موقع الراجحي الرسمي . إدخال اسم المستخدم وكلمة السر من ثم الضغط على دخول. تحديد قائمة المدفوعات التي تكون ظاهرة في جانب الصفحة. الضغط على كلمة المدفوعات الحكومية. ثم اختر خدمات المقيمين. الضغط على خانه دفع ثم القيام بالطلب المراد. إدخال رقم الإقامة الخاص بالمستخدم وتحديد فترة انتهاء الرسوم. تسجيل رقم الحساب. ثم الضغط على التالي.

الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية. ثم الضغط على زر المقيمون. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية. تظهر الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية. الوصول إلى خدمة الاستعلام عن المرافقين. ثم يتم الضغط على أسفل الجوازات. يتم إظهار كل خدمات الجوازات على الموقع. ثم الضغط على خدمة التابعين وهم المرافقين حتى يظهر جميع المعلومات المطلوبة.

والجدير بالذكر لما أوضحته المديرية العامة للجوازات فإن الحالة الوحيدة التي يمكن للعامل الأجنبي بالمملكة خلالها التوقف عن سداد قيمة الرسوم هي أثناء نقل خدمات الكفالة ويمكن للعامل وقتها التوقف عن السداد حتى انتهاء الفترة المذكورة في الطلب كما لا يمكن تقسيط الرسوم للعمالة الأجنبية وكان قرار تثبيت الرسوم وعدم إضافة أي زيادة من بين القرارات التي هدفت لدعم المغتربين من العمالة الأجنبية على أراضي المملكة وعوائلهم.