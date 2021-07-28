نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احجز وتملك في سكني واستفيد من القرض المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبنى حكومة المملكة العمل بكل طاقتها لزيادة تملك المواطنين طبقا لرؤية المملكة 2030 برعاية جلالة الملك وولي العهد حفظهما الله، وتبنى سكني من خلال موقعه الالكتروني العمل على تحقيق رغبات المواطنين في تملك الكثير من راغبي تملك الوحدات السكنية لمن حجز وحدته من خلال الموقع الرسمي سكني، وسجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني أكثر من 59 ألف أسرة في 6 أشهر لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، منها 46,675 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة.

المستفيدون من خيارات برنامج سكني:

ويتزايد أعداد من امتلك وحدته السكنية والتى تمت الموافقة عليها من خلال منصة سكني وبدعم من القرض المدعوم ضمن اعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري، التي تجاوزت 111 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 87,896 أسرة سكنت منازلها حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية المتاحة في بعض مناطق المملكة المختلفة يمكن لراغبي الحصول على وحدة سكنية من خلال الرابط الرسمي لمنصة سكني الالكتروني.

القرض المدعوم لمستفيدي سكني:

من الجدير بالذكر فقد قدم القرض المدعوم لراغبي تملك وحدات سكنية جاهزة بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك سكن من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة ، ويوفّر برنامج سكني من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 101 مشروعاً توفّر نحو 144 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

إتمام يعتمد 9 مخططات سكنية بمساحة 16.14 مليون متر مربع:

وتمشيا مع تحقيق أهداف المملكة وزيادة نسبة تملك الأسر لوحدات سكنية بشتى مناطق المملكة فقد أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” اعتماد تسعة مخططات سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 16.14 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتحسين أداء القطاع العقاري، وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام “إتمام” بتقديم عديد من الخدمات للمطورين العقاريين.