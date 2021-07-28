نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من غير اتفاقية مع البنوك مع وجود التزامات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين في المملكة عن طرق التمويل بعيداً عن البنوك الرسمية في المملكة ولذلك نجد توافر العديد من الشركات الخاصة التي تقوم بتقديم عروض مختلفة من التمويل النقدي والعيني أو تمويل المنتجات، وتوفر هذه الشركات بعض المميزات التي تشجع على طلب التمويل من خلالها وخاصة عند عدم الحاجة إلى تحويل الراتب.

تمويل شخصي من غير البنوك

للحصول على تمويل شخصي من غير البنوك السعودية ومن شركات التمويل المعروفة في المملكة والتي توفر العديد من المميزات أثناء طلب التمويل ومنها :

أن هذه الأنواع من التمويل تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تكون هذه الشركات خاضعة للرقابة من الجهات المسؤولة في المملكة.

تقدم هذه الشركات مجموعة من العروض التمويلية المتميزة بمبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

لا تحتاج هذه الشركات إلى تحويل راتب أو وجود كفيل في كثير منها.

سرعة الحصول على القرض بدون تعقيدات ورقية كثيرة.

توفير مدد سداد طويلة تتناسب مع العديد من الفئات.

يتم تقديم القروض لكافة القطاعات منها الموظف الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعد.

تتوفر في المملكة العديد من شركات التمويل الخاصة التي تقدم القروض بأنواع مختلفة وقيم مالية مختلفة ومن هذه الشركات الشركة السعودية للتمويل، التي تعتبر رأئد فى التمويل الإسلامي حيث أسست عام 1990برأس مال قيمته 10 مليون ريال :

تقدم الشركة العديد من منتجات التمويل التي تتناسب مع الدخل الخاص بالموظف.

توفر الشركة من خلال موقعها الإلكتروني العديد من أنظمة التمويل التي يمكن الاستعلام عنها.

يتمكن العميل من التقديم على التمويل من خلال موقع الشركة سواء لتمويل الأفراد أو تمويل الأعمال.

تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل.

تقدم الشركة تمويل يصل حتى نصف مليون ريال سعودي.

تقدم تمويل بقيمة مائة ألف ريال بدون كفيل.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي وتوفير إمكانية السداد المبكر.

الشركة السعودية للتمويل

يتم التقديم على التمويل من خلال موقع الشركة السعودية ويتم من خلال تعبئة النموذج على الموقع، والقيام بتقديم الأوراق اللازمة ومنها كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور وتقديم تعريف بالراتب وبطاقة الهوية وتعبئة الطلب عبر الموقع.