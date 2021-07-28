نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بيع الاسهم في الراجحي وفتح محفظة استثمارية لبداية التداول في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات بيع الاسهم في الراجحي من أبرز ما يبحث عنه المستثمرين في الراجحي المالية. وهي من أكثر الطرق رواجًا بين المتداولين بسوق الأسهم السعودية تداول، بسبب المميزات الكثيرة إلى جانب رسوم التداول المنخفضة التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء وخدماته المصرفية المتميزة ولذلك في السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة بيع أسهم الراجحي من خلال الهاتف المصرفي .

شروط بيع الأسهم في الراجحي المالية

يشترك مصرف الراجحي على العملاء الراغبين في تداول الأسهم بالبيع والشراء من توافر الشروط الآتية:

امتلاك حسابًا جاريًا في مصرف الراجحي أو أي مصرف داخل المملكة.

لابد من فتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي وهي عبارة عن حساب لحفظ الأسهم التي تريد تداولها.

لابد من التسجيل في نظام أبشر الرقمي.

لابد من امتلاك العميل لأسهم التداول عبر الراجحي المالية أو من تطبيق مباشر الراجحي.

كيفية فتح محفظة استثمارية الراجحي

فتح تطبيق الراجحي المالية أو الدخول لموقع الراجحي.

فتح تطبيق الراجحي من أجل استخراج رقم العميل من الواجهة الرئيسية .

الذهاب لتطبيق الراجحي والنقر على القائمة ثم النقر على تسجيل مستخدم جديد لفتح محفظة استثمارية .

ثم ملء بيانات العميل والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية ورقم العميل ثم حدد رقم المحفظة التي تريد فتحها .

النقر على التالي ثم إدخال بيانات المستخدم وكلمة المرور ثم تأكيد كلمة المرور.

أدخل رقم الجوال والبريد الإلكتروني ثم حدد نوع المحفظة والنقر على التالي.

اختيار لغة المحفظة وتحديد باقات المنتجات والموافقة على الشروط والأحكام والنقر على التالي.

يستقبل العميل كود على الجوال ثم إدخال الكود للتفعيل.

بدأ التداول.

طريقة الاشتراك في أسهم الراجحي

أتاح مصرف الراجحي إمكانية الاشتراك في أسهم الراجحي بالخطوات الآتية:

الدخول لموقع تداول الراجحي.

تسجيل الدخول لحسابك.

النقر على خيار خدماتي من قائمة الخدمات الاختيار ما بين التداول نت بلاس بخاصية عمق السوق 10*10ـ أو نت بلاس بخاصية عمق السوق 20*20 .

يختلف الاشتراك تبعًا للعروض ويُنصح باختيار عمق 20 في 20 من أجل زيادة فرص التداول .

النقر على التالي ويستقبل العميل رمزًا على جواله قم بإدخاله بالمكان المخصص ثم النقر على التأكيد.

خطوات بيع الاسهم في الراجحي

أتاح الراجحي للمستثمرين إمكانية بيع الأسهم بأحد الطرق إما بيع اسهم الاكتتاب في الراجحي أو بيع الأسهم في الراجحي المالية أو بيع الأسهم عبر الهاتف ويمكن البيع في الاكتتاب :