نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران المدني السعودي يُصدر تحديث فى إجراءات سفر المواطنين للخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعميم جديد موجه إلى كافة شركات الطيران التى تعمل فى مطارات المملكة العربية السعودية سواءً كانت من الطيران العام أو من الطيران الخاص، بخصوص تحديث إجراءات سفر المواطنين لخارج المملكة، ووضعت مجموعة من الشروط للسماح للمواطنين بالسفر لخارج البلاد.

وقد جاء فى التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني السماح لشركات الطيران بفسر المواطنين على الرحلات الدولية بشروط وهي:-

أن يكون المواطنين قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة.

يستثني من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة بشرط تقديم وثيقة تأمين معتمدة من البك المركزي السعودي تغطي مخاطر إصابتهم بفيروس كورونا خارج المملكة.

وكذلك يستثني المتعافون ومن لم يمض على إصابتهم بالفيروس أكثر من ستة أشهر.

وأيضاً يستثني من أصيب بالفيروس وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

تحديثات إجراءات السفر إلى خارج المملكة

وذكرت هيئة الطيران المدني فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأن هذه الإجراءات سيتم العمل بها اعتباراً من 1-1-1443 هجرية الموافق 9-8-2021 ميلادية، ونعرض صورة من التحديثات الجديدة التي أصدرتها هيئة الطيران المدني السعودي بخصوص سفر المواطنين إلى خارج المملكة والتى سيتم العمل بها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021.

وتقوم هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكافة التدابير فى مكارات المملكة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بهدف توفير بيئة صحية متكاملة للمسافرين من خلال المطارات السعودية.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها هيئة الطيران المدني بالمملكة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات النقل الجوي التى تعمل فى مطارات المملكة العربية السعودية باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كووفيد-19”.