اتفاقية شراكة بين منصة “تبرّع” و “كريم” لتعزيز التكافل المجتمعي

دوت الخليج – أوصاف الفارس

‎ضمن سلسلة شراكات تسعى لتعزيز التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وضمان توجيه الزكاة لمستحقيها الأكثر احتياجاً، وقعت المنصة الوطنية للتبرعات “تبرّع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة كريم السعودية، والتي تسعى لتمكين مستخدمي التطبيق من التبرع للفئات الأكثر احتياجا في كافة مناطق المملكة.

حيث مثَّل منصة “تبرّع ” في التوقيع الأستاذ فوزان المهيدب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لحلول الأعمال، فيما مثل شركة كريم السعودية، مديرها العام غيث الجهني.

وتأتي هذه الشراكة لتوفير فرص تبرعية من خلال تطبيق كريم بالتنسيق مع منصة “تبرّع”، حيث تتيح المنصة للأفراد إمكانية المساهمة بالتبرع بطريقة سهلة وآمنة وسريعة بطرق دفع متنوعة.‎‎وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الوصول لفئات مختلفة من المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف المنصة ومنها تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد وتوحيد هذه الجهود بما يُعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، كما ستسهم الاتفاقية بتعزيز الشراكة المجتمعية لتطبيق كريم.

وسوف تساهم كريم من خلال هذا التعاون الى تسهيل عملية التبرع من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق كريم الـ Super App

يذكر أن منصة “تبرّع” تهدف إلى توحيد الجهود بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، حيث أن المنصة تضم حالياً مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة من خلال تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة من الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة.