نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة وظائف إدارية جديدة للجنسين وطريقة التقديم عبر منصة جدارة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة وظائف إدارية جديدة لكلا الجنسين من الخريجين والخريجات 1442، هذا ما أعلنت عنه هيئة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي، حيث أعلنت عن توافر ما يقرب من 26 وظيفية فنية وإدارية وهندسية شاغرة مناسبة للعديد من المواطنين، كما أتاحت الشروط وطريقة التقديم الإلكترونية للالتحاق بهذه الوظائف عبر منصة جدارة بسهولة، بالإضافة إلى أنها أكدت على أن التقديم علي الوظائف يكون وفق سلم رواتب الموظفين الخاص بها، مما أدى إلى زيادة وارتفاع معدلات البحث بين المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة جدارة، وطريقة التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة، وموعد بدء عملية التقديم، وفيما يلي سوف نعرض كل ما يخص هذا الموضوع.

وزارة الحج والعمرة وظائف 1442

كشف قطاع وزارة الحج والعمرة وظائف بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها لموظفين جدد في العديد من العديد من المجالات الهندسية والإدارية والفنية وقد حصرت عدد الوظائف الشاغرة لديها في 26 وظيفة، وقد أعلنت عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تفعيلها لرابط التقديم عبر منصة جدارة، وذلك منعاً لتكدس المواطنين في مكاتب الحج حفاظاً على حياتهم خاصة بعد انتشار فيرس كورونا خلال الحقبة الماضية.

وقد وضحت أن عملية التقديم على هذه الوظائف يكون وفق سلم رواتب الموظفين الخاص بها، وتتمثل الفئات التي يحق لها التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة فيما يلي:

المواطنين الحاصلين على الدرجات الجامعية من (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

الأفراد المتخرجين من المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

كما أن الأولوية في القبول للتوظيف يكون للتخصصات غير التربوية ومن ثم التخصصات التربوية.

المسميات الوظيفية عبر وزارة الحج

تتمثل التخصصات الـ26 المتاحة في وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية في النقاط التالي:

تخصصات إدارية وهي: (كاتب (ناسخ آلة) – سكرتير – مساعد إداري – باحث إعلامي مساعد – باحث نظامي مساعد – باحث توظيف مساعد – كاتب – باحث عمليات موارد بشرية – محاسب مساعد – باحث أمن وسلامة – مدير مشروع – محلل نظم أول (وظيفتان)).

وظائف فنية وهي: (أخصائي تقنية معلومات (وظيفتان) – فني دعم – أخصائي تقنية معلومات (وظيفتان) – باحث إحصاء – باحث تخطيط).

تخصصات هندسية وهي:(مطوّر برامج – أخصائي تخطيط – مهندس معماري – مهندس ميكانيكي مساعد).

بعد الاطلاع على التخصصات المتاحة، سوف نتطرق للتعرف على الشروط اللازم استيفاءها ليتمكن المواطن من التقديم على الوظيفة المناسبة له.

شروط القبول في الوظائف الجديدة

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون من العاملين في أي وظيفية لدى القطاع العام أو الخاص.

بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة يجب عليهم تقديم معادلة من وزارة التعليم.

ضرورة اجتياز اختبار القدرة المعرفية على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

يشترط الامتثال لمقابلة شخصية واجتيازها ليتمكن المواطن من الترشيح النهائي.

يجب على المتقدم الذي لا يتوافق مقر الوظيفة التي يرغب بها مع مكان إقامته عدم التأشير بالمربع الخاص به وإلا سيتم إلغاء طلب الترشح الخاص به.

رابط جدارة للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

في حالة استيفاء الشروط السابق ذكرها فقد حان الوقت للتعرف على طريقة التسجيل في منصة جدارة للالتحاق بوظائف الحج والعمرة، وفيما يلي طريقة التقديم إلكترونيًا.

أولاً يقوم المتقدم بالدخول رابط منصة جدارة للتوظيف عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال بيانات تسجيل الدخول عبر منصة جدارة.

ثم يقوم بعد ذلك باختيار أيقونة “خدمات وزارة الموارد البشرية”.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “إعلان التقديم على وظائف الحج والعمرة”.

سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بتسجيل بيانات المتقدم، حيث يقوم المتقدم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق ومن ثم يقوم بتحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها بالنسبة له.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على زر “حفظ”.

بعد ذلك يقوم المتقدم بطباعة ملخص الطلب عن طريق الضغط على زر “طباعة”، ومن ثم يقوم بالاحتفاظ به لحين الحاجة إليه.

ملحوظة: يجب على المتقدم معرفة أنه لن يتم قبول أي مراجعة أو تظلم بدون إرفاق ملخص الطلب الذي تمت طباعته.

كما يجب أن يكون تاريخ الملخص يسبق تاريخ نهاية التقديم المحدد.

موعد التقديم في وظائف الحج والعمرة

أطلقت الوزارة الرابط الخاص بالتقدم للالتحاق بالوظائف المتاحة بها عبر منصة جدارة، كما أعلنت عن موعد بدء التسجيل وقبول الطلبات.

كما شددت على احترام مواعيد التسجيل موضحة أنها لن تستقبل أي طلبات بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل.

وقد قامت بمد فترة التقديم لتبدأ من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 الموافق 17 ذو الحجة 1442هـ، وتنتهي يوم السبت القادم 31 يناير 2021 الموافق 21 ذو الحجة 1442.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات التي تخص شروط وزارة الحج والعمرة وظائف إدارية، كما تعرفنا على طريقة التقديم عبر منصة جدارة، كما تعرفنا على موعد قبول طلبات التسجيل بنجاح.