نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار الإقامة للمقيم الكترونيا عبر منصة ابشر ومعرفه متطلبات وشروط الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار الإقامة للمقيم الكترونيا من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تسال العديد من المواطنين سابقا عن إضافة مفوض قياده مركبه الكترونيا عبر منصة ابشر وخطوات الحصول علي الخدمة. وأعلنت المنصة حديثا علي صفحتها الرسمية عن تجديد رخصه القيادة للأفراد عبر منصة ابشر مع توضيح الشروط وكيفيه الحصول علي الخدمة. والآن سوف نقوم بتوضيح وشرح إصدار الإقامة للمقيم الكترونيا بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

إصدار الإقامة للمقيم الكترونيا

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الفرد من إصدار هويه مقيم وذلك لاحد أفراد الأسرة أو للعماله المنزلية الذين تم تسجيلهم لديه الكترونيا. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن الإفراد المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين للمنصة ولديهم حسابات شخصيه. كما أعلنت المنصة أيضا عن الرسوم الخاصة للخدمه وهي 600 ريال للعماله المنزلية و 500 ريال للفرد في الأسرة المقيم بعد بلوغ سن 18 عام. وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف التي التحول التكنولوجي داخل المملكة وتقديم جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع والتطبيقات الرسمية.

شروط إصدار أقامة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن عده شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

سداد رسوم الخدمة ومخالفات التأخير إن وجدت.

تسديد أي مخالفات مروريه مسجله علي المستفيد إن وجدت.

وجود رقم اجتياز الفحص الطبي في المراكز الطبية المعتمدة بالمملكة.

تواجد المستفيد المراد إصدار الإقامة له داخل المملكة السعودية.

التأكد من سريان جواز سفر المستفيد عند استخدام الخدمة.

تسجيل بصمه وصوره للفرد للفرد المستفيد.

عدم تسجيل العامل كمتغيب عن العمل سابقا.

كيفيه إصدار أقامة

كما أعلنت المنصة عن كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها عبر الخطوات الأتية: