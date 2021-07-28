نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح سفر لفرد الأسرة وكيفيه استخراجها عبر ابشر الكترونيا بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح سفر لفرد الأسرة من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطنين بالمملكة والتي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي جميع المواقع للتواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا وعبر صفحتها الرسمية عن إضافة مفوض قياده مركبه الكترونيا عبر منصة ابشر وخطوات الحصول علي الخدمة و تجديد رخصه القيادة للأفراد عبر منصة ابشر مع توضيح الشروط وكيفيه الحصول علي الخدمة أيضا. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح تصريح سفر لفرد الأسرة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط اللازمة تجاهها مع شرح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات.

تصريح سفر لفرد الأسرة

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من إصدار تصريح سفر لأفراد الأسرة الكترونيا عبرها بكل سهوله ويسر. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة أيضا وهم المواطن السعودي ويكون مسجل ومفعل للمنصة ولديه حساب إلكتروني. وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا.

شروط استخراج تصريح سفر

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن الشروط اللازمة التي يجب توافرها في المستفيدين والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب أن يكون لدي الفرد جواز سفر أو هويه وطنيه.

صلاحيه التصريح هي نفس مده انتهاء الجواز كحد اقصي.

إذا كان التصريح تم إصدارة علي الجواز خمس سنوات كحد اقصي.

أما إذا كان الصريح تم إصدارة علي الهوية الوطنية تكون مده الصلاحية هي نفس مده الهوية.

عند عدم استخدام التصريح يجب إلغاءه فورا.

أذا كان هناك مرافقين في الجواز يمكن للمصرح اختيار أيا منهم يرغب بإصدار التصريح له.

لا يمكن إصدار التصريح لغير دول الخليج.

يطبق علي المرافقين في الجواز نفس شروط التصريح المصدر لصاحب الجواز.

التصريح الخاص المصدر علي الهوية يشمل دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

تشمل الخدمة الأفراد دون 21 عام وغير متزوجين.

خطوات استخراج تصريح السفر

والجدير بالذكر أن المنصة أعلنت عن كيفيه الوصول للخدمه والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: