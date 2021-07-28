نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك التنمية الاجتماعية 2021 للعاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم وأشهر البنوك السعودية التي تقدم العديد من أنواع القروض المختلفة والتي تسعي لمساعدت المواطنين السعوديين فى البدأ فى الحياة العملية، فمن ضمن تلك القروض قرض العاطلين عن العمل والذي يبحث عن تفاصيلة المواطنين السعوديين لذلك سنقوم بتوضيح كل ما هو متعلق عن القرض فى الأسر القادمة من طريقة الحصول عليه وشروط الحصول على قرض العاطلين عن العمل والقيمة المالية للقرض.

قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية 2021

يوفر البنك عدة أنواع من القروض، والتي تم توفرها لجميع السعوديين من الجنسين الذكور والآناث بشرط تطابق الشروط والمعايير عليهم، وتعد من ضمن تلك القروض:

قرض الترميم.

قروض الأسرة. قرض آهل. قروض الزواج. قرض كنف. قرض العاطلين عن العمل.

خطوات الحصول على قرض العاطلين من بنك التنمية الاجتماعية 1442/2021

أولاً عليك بالدخول على الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية عبر الأنترنت.

الضغط على الحصول على قرض.

أختيار القرض المناسب للمواطن.

ادخال البيانات المطلوبة فى أماكنها المخصصة.

أرفاق المستندات المطلوبة.

ادخال رمز التحقق، ويتم إرسالة فى رسالة نصية عبر رقم الجوال الذي تقوم بأرفاقة ضمن البيانات.

تظهر أمامك الأن رسالة تم التقديم بنجاح، لتنتهي إجراءات التقدم للحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض العاطلين 2021

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

تقديم المستندات التي تثبت أحقية المواطن للحصول على القرض لتأكد من عدم إلحاقة بأي عمل خاص أو حكومي.

إثبات الدخل الشهري للمتقدم للحصول على القرض والذي يجب أن يقل عن 2000 ريال.

أن يكون المستفيد من القرض مقيم على الأراضي السعودية.

تقديم مستندات سارية المفعول.

قرض العمل الحر

يعتبر قرض العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية قرض بدون فوائد مالية، يتم تقديمه للقادرين عن العمل سواء من العاطلين أو الموظفين الراغبين فى زيادة دخلهم الشهري، فهو يهدف لتحقيق الاستقلال المادي من خلال مشاريع العمل الحر للمواطنين، كما أن القرض مقدم لمن يمتلك حرفة أو مهارة يرغب فى تطويرها من خلال رأس المال المقدم من البنك.

وبذلك نكون قد أوضحنا كم كل ما هو متعلق بقرض العاطلين، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم حول قروض بنك التنمية الاجتماعية.