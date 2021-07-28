سلفة إلكترونية فورية اطلب بجوالك واستلم فى دقائق

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عمر شويل - جدة سلفة إلكترونية فورية أحصل عليها في 15 دقيقة فقط حيث توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية أسرع سلفة إلكترونية طارئة لا تشترط تحويل الراتب وأيضاً تتميز بأنها لا تتعارض مع تعاليم وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فيستطيع العميل الحصول على مبلغ السلفة الفورية في خلال 15 دقيقة فقط.

سلفة إلكترونية فورية لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل سلفة الطارئ والسريع والذى أيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب والذى يمكن الحصول عليه إلكترونياً عن طريق الجوال وفى دقائق فكل ما على العميل هو:

في البداية يتم الدخول على رابط منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

ثم يقوم العميل المتقدم بتحديد قيمة التمويل الذى يرغب في الحصول عليه.

بعد ذلك تأتى مرحلة ملاذ البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

تأتى مرحلة استلام فوري لمبلغ التمويل فور الإنتهاء من إدخال البيانات

شروط الحصول على تمويل سلفة الطارئ والسريع

صممت منصة سلفة مبالغ مالية طارئة وسريعة من أجل المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية حيث يستطيع المواطن السعودي الحصول على مبلغ مالي فوري يبدأ من 1000 ريال سعودي وربما يصل إلى 5000 ريال سعودي ولكن هناك شروط يجب توافرها وهي كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم بطلب السلفة الفورية سعودي الجنسية.

لا يحق للمتقدم الغير سعودي طلب السلفة المالية لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

حددت منصة سلفة عمر المواطن السعودي المتقدم فلابد أن لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

مبلغ سلفة الطارئ لا يشترط نقل الراتب لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم بطلب الحصول على تمويل سلفة الفوري.

مزايا تمويل سلفة الفوري لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

قرض سلفة الفوري متاح لمساعدة المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية من أجل توفير مبالغ مالية فورية يستطيع المواطن السعودي الحصول عليها من خلال الجوال ويتميز هذا التمويل أيضاً بما يلي: