نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج السعودية تعلن شروط العمرة 2021 للقادمين من الخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط العمرة 2021 للقادمين من الخارج إلى المملكة من المعلومات التي قد أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة السُّعُودية مؤخرًا بعدما تم الإعلان عن السماح بأداء مناسك العمرة للمعتمرين القادمين من خارج الدولة، وفيما يلي عبر فقرات هذا المقال بموقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح كل ما يخص شروط أداء العمرة لهذا العام 2021 – 1443 من خارج المملكة بالتفصيل.

شروط العمرة 2021 للقادمين من الخارج

جاءت أهم وأبرز شروط قَبُول طلب أداء مناسك العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة العربية السُّعُودية على النحو التالي:

الحصول على التحصين ضد الوباء المستجد بالاعتماد على احد أنواع الأمصال المعتمدة لدى وزارة الصحة السُّعُودية.

تقديم شهادة مستخرجة من جهة حكومية من بلد الإقامة تؤكد حصول المعتمر على الجرعة الأولى والثانية من اللِّقاح.

الالتزام بأي من إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها المملكة على القادمين من الخارج.

لا يقل عمر المعتمر عن 18 سنة وفق اشتراطات وزارة الصحة.

لا بُد من الحجز المسبق من أجل قَبُول طلب أداء العمرة أو زيارة أي من الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة بالدولة.

لا بُد من الخضوع إلى الكشف الطبي الشامل في بلد المعتمر قبل السفر إلى المملكة للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض أخرى مُعدية أو أمراض مزمنة قبل حجز الخطوط السعودية الوصول إلى المملكة.

موعد عودة العمرة للقادمين من الخارج 2021

صرح مصدر مسؤول داخل وزارة الحج والعمرة السُّعُودية عن إنه قد تمت الموافقة رسميًا من قبل الحكومة السُّعُودية والملك وولي العهد والوزارة على أن يتم البَدْء في استقبال المعتمرين لأداء مناسك العمرة من خارج المملكة اعتبارًا من تاريخ يوم 10 أغسطس 2021م (10-8-2021م) والذي سوف يُوافق اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحِجَّة لعام 1442 هـ (29-12-2021م).

عدد المعتمرين يوميا 1443

كما قد أعلن مصدر مطلع بوزارة الحج والعمرة أيضًا إلى أنه من المنتظر أن تستقبل ساحة الحرم المكي عدد يصل إلى عشرين ألف (20000) معتمر يوميًا من الداخل والخارج، ولكن بشرط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك والتسجيل المسبق عبر تطبيق اعتمرنا للحصول على موعد مُحدد لأداء العمرة أو زيارة أي من الأماكن المقدسة داخل المملكة ، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع زوار المملكة والمقيمين بها وضيوف الرحمن أيضًا.