حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يصلون معسكر صربيا

دوت الخليج : حسين الحبيب
اكتمل امس الثلاثاء، وصول حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022، إلى جمهورية صربيا للدخول في معسكر إعدادي تحضيرًا للموسم الجديد.
وينطلق، غدا الأربعاء، المعسكر الذي تحتضنه مدينة نوفي ساد تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسية، السويسري مانويل نافارو، ورئيس دائرة التحكيم، ومدرب اللياقة البدنية الأرجنتيني السيد أليخو.
ويقام المعسكر خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 51 حكمًا.
ويشتمل برنامج المعسكر على اختبارات اللياقة البدنية واختبارات قانون كرة القدم، بالإضافة إلى شرح تعديلات القانون، مع إجراء تدريب عملي على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.
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