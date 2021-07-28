نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر جدارة رابط وشروط وموعد التقديم على وظائف الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند الإعلان عن وظائف شاغرة بالمملكة يتردد البعض عن التقديم أم لا ولكن عند الإعلان عن وظائف الحج والعمرة يسرع الكثير في التقديم دون تردد، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان من خلال حسابها الرسمي عن وظائف متاحة بوزارة الحج والعمرة عبر منصة جدارة الالكتروني وقد أوضحت أنه متوفر عدد 26 وظيفة فنية وإدارية وهندسية للجنسين ذكور وإناث، وشجعت الوزارة المواطنين والمواطنات الحاصلين على درجات أو أي تخصصات مناسبة لهذه الوظائف التقديم بشكل مباشر على الوظيفة، ووضحت وزارة الحج والعمرة أيضًا بأن التقديم متاح الآن بشكل إلكتروني ولا تقبل أي مستند ورقي الا من خلال الموقع الالكتروني للتوظيف جدارة.

المسميات الوظيفية عبر وزارة الحج والعمرة:

وقد أتاحت الوزارة لكل المواطنين وحاملي الشهادات العليا والمتوسطة بالمملكة بالتقدم لشغل هذه الوظائف عبر منصة جدارة الخاص بوزارة الموارد البشرية على أن يتم الاختيار على أساس أولوية المرشح والتخصص المطلوب و الاولوية والافضلية لشهادته والوظائف المطلوبة كالتالي:

عدد 10 وظائف مراقب للحج والعمرة.

مراقب للحج والعمرة عدد 7 وظائف

عدد 3 وظائف مشرف خدمة.

عدد 4 وظائف مراقب للحج والعمرة.

وظيفة عمل خطاط ورسام.

وظيفة باحث الحالة.

عدد 2 للعمل كخبير إحصائي.

عدد 3 وظيفة محلل نظم أقدم.

عدد 3 وظيفة اخصائي تكنولوجيا المعلومات.

وظيفة مساعد محامي.

وظيفة عمل المحامي.

مشرف خدمة وعددها 3 وظائف شاغرة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الحج :

حيث وضعت وزارة الحج والعمرة عدد من شروطها والتي يجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف كما يلي:

يشترط قرار معادلة من وزارة التربية والتعليم لمن حصل على شهاداته خارج المملكة.

من الضروري أن يكون المتقدم قد اجتاز سابقاً اختبار المهارات المعرفية (رجال / نساء) في المركز السادس والسابع والثامن.

تتطلب جميع الوظائف المعلن عنها مقابلة شخصية ويتم تحديد الموعد النهائي بعد الانتهاء بنجاح.

في حالة عدم نجاح المقابلة الشخصية، سيتم إلغاء الموعد على الفور.

يجب على المتقدمين الذين لا تتطابق مواقعهم الوظيفية المُعلن عنها مع رغباتهم المكانية تحديد خانة الرغبة في إدخال الإعلان وعدم تحديد الرغبات المكانية.

موعد التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة عبر جدارة:

من الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن موعد التقديم حيث صرحت بأن الوزارة لن تستقبل أي طلبات بعد إنتهاء المدة المحددة للتسجيل وقد تم فتح الباب التسجيل من اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 الموافق 17 ذو الحجة 1442، على أن تنتهي التقديمات يوم السبت القادم الموافق 31 يناير 2021 والذي يوافقه 21 ذو الحجة 1442، وشددت الوزارة على إحترام مواعيد التسجيل.

رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة عبر جدارة:

يتم التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة عبر جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة من خلال عدة خطوات يجب إتباعها حتى يتم تسجيل طلبك من خلال منصة جدارة وعليك بإتباع الخطوات التالية: