نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الميسر وبدون كفيل تمويل شخصي يصل قيمة إلى 100 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط الميسر وبدون كفيل أحصل على تمويل شخصي سريع ويصل قيمة حتى 100000 ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر شركة اليسر تلك القرض الشخصي لكل من العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومتاح هذا التمويل أيضاً للعملاء المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية وعن طريق مقال اليوم بموقع ثقفني نتعرف سوياً على تمويل تلك التمويل.

بالتقسيط الميسر وبدون كفيل تمويل شخصي لدى شركة اليسر للتمويل

تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية الميسرة لكل من الأفراد وأيضاً الشركات واليوم من خلال هذا المقال نتحدث عن تمويل الأفراد وهو التمويل الشخصي الميسر والذى يتميز بالتقسيط أيضاً على فترات زمنية ربما تصل إلى 60 شهر:

التمويل الشخصي الميسر لدى شركة اليسر للتمويل يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل بهامش ربح تنافسي

قرض شركة اليسر للتمويل يتميز بأن قيمة التمويل تصل إلى 100000 ريال سعودي.

يتمكن المتقدم بطلب الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل بأنه يستطيع سداد قيمة التمويل على 5 سنوات.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية

التمويل الشخصي الميسر والذى يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى ضامن وأيضاً متاح الحصول عليه لكل من العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ولكن وضعت شركة اليسر للتمويل شروط محددة من أجل الحصول على التمويل وهي:

القرض الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل متاح لكل من السعوديين والمقيمين. 5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي الراغب في طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل. 6000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم الغير سعودي. يشترط أن يكون المواطن المتقاعد عمره لا يتجاوز 70 عام. لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام ولا يتعدى 60 عام. 3 أشهر هى مدة العمل التى لابد أن يكون قد قضاها المتقدم السعودي. 6 أشهر هى مدة العمل للعميل المقيم بالسعودية.

طريقة الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل الحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر وطلب التمويل.