نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تحذير جديد من وزاره الداخليه السعوديه بشأن قيود كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ما توليه المملكة العربية السعودية من جهود في إطار مكافحة فيروس كورونا ، وبالتزامن مع الإرشادات المتوالية من قبل وزاره الداخليه السعوديه ، فقد أصدرت الأخيرة قبل ساعات، بيانًا جديدًا، يحمل تحذيرًا شديد اللهجة من المتجاوزين على الاشتراطات الصحية وقواعد السفر إلى الدول الموضوعة ضمن قائمة الدول عالية الخطورة بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وعليه أصدرت الوزارة السعودية بيانًا بهذا الشأن، تضمن تعليمات صريحة وواضحة، وعقوبات صارمة ورادعة للمخالفين، سنستعرضها تفصيلًا وفق ما جاء في بيان الوزارة خلال السطور المقبلة.

تحذير وزاره الداخليه السعوديه

مع استمرار تفشي جائحة كورونا ( كوفيد- 19 ) حول العالم، ومتحوراته والتي كان آخرها متحور دلتا سريع الانتشار، أكدت وزاره الداخليه السعوديه مجددًا على منع السفر إلى الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، سواءً بشكل مباشر عبر منافذ المملكة العربية السعودية، أو بشكل غير مباشر من خلال الانتقال إلى دولة أخرى ومنها إلى الدول المحظور السفر إليها.

وتشمل الدول الـ17 التي حظرت السلطات السعودية السفر إليها كلٌ من: ليبيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا وإثيوبيا وأرمينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن والصومال وفنزويلا وسوريا وأفغانستان وإندونيسيا وفيتنام وبيلاروسيا والهند.

ووجهت الوزارة تحذيرها المباشر للمخالفين، ممن ثبت تورطهم في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، بأنه سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة، عقب عودته إلى المملكة.

وقررت الداخلية السعودية حظر سفر كل المخالفين للقرارات سالفة الذكر لمدة 3 سنوات خارج المملكة.

وفي ختام البيان، أهابت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بالمواطنين، بأن يتوخوا الحذر والحيطة، والابتعاد عن كافة المناطق التي يسودها حالة من عدم الاستقرار على مستوى الوضع الوبائي، أو مناطق انتشار الفيروس على نطاق واسع، مع ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حيثما كانت وجهتهم.

اشتراط التحصين لدخول المنشآت

عاودت وزاره الداخليه السعوديه التأكيد على تعليمات سابقة، بشأن اشتراط التحصين لدخول المنشآت الحكومية والخاصة، وهو القرار الذي سيتم العمل بمقتضاه بدءًا من يوم الأحد المقبل 22 ذي الحجة 1442 هـ الموافق لـ الأول من أغسطس 2021 م.

وشددت الوزارة على ضرورة اشتراط التحصين المعتمد من قبل وزارة الصحة السعودية ، لدخول الأماكن التالية:

الأنشطة التجارية أو الاقتصادية إضافة للأنشطة الرياضية أو الثقافية والترفيهية.

حضور مختلف المسابقات العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الترفيهية.

الدخول إلى المنشآت الخاصة أو الحكومية، سواءً لأداء وممارسة العمل أو حتى للمراجعة وإنهاء معاملات.

الدخول إلى المنشآت التعليمية الخاصة منها أو الحكومية.

استخدام مختلف وسائل النقل العام المتاحة في بلاد الحرمين.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه سيعتمد اعتماد تطبيق توكلنا كوسيلة للتحقق من حالة التحصين بالنسبة لكلٍ من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وشددت الداخلية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المحدثة بشكل دائم من قبل الجهات المختصة، وضرورة عدم التهاون في تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على القرار الجديد من وزاره الداخليه السعوديه بشأن تجديد التأكيد على حظر السفر إلى الدول عالية الخطورة بالنسبة لتفشي وباء كورونا ، إضافة إلى العقوبات المقررة على المخالفين والمتحايلين على القرار، وكذلك القرار المتعلق باشتراط التحصين لدخول الأماكن العامة والخاصة واستخدام وسائل النقل في البلاد.