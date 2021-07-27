نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفترة سداد 60 شهرا قرض العمل الحر بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض مقدم من بنك التنمية الاجتماعية لاصحاب الأعمال الحره بقيمة 60 الف ريال سعودي، فقد يسعي دائما البنك لتقديم الخدمات التمويلية لعملاءه ولجميع المواطنين، كما يقدم تمويل للنساء والمطلقات والأرامل وكبار السن، وتمويل الاسره، وتمويل كنف، تمويل اهل، كما أنه يوفر تمويل للشباب وقيمته 60 الف ريال سعودي، فقد يقدم هذا التمويل التي سوف نوضحه من خلال مقالنا هذا لاصحاب الأعمال الحره الغير ممتلكين وظيفة ثابتة، وسوف نتعرف علي جميع الشروط والمستندات المطلوبة التي حددها البنك.

احكام تمويل العمل الحر للمواطنين السعوديين

يمكن الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية أن لا يقل العمر عن واحد وعشرون عام. لا بد من العميل المتقدم أن لا يزيد عمره عن ستون عام عند تسديد آخر قسط من القرض. التمويل من بنك التسليف والادخار متاح لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط. التمويل بمبلغ يصل الي ستون الف ريال كحد أقصى للحصول علي القرض. أربعة وعشرون ألف ريال سعودي للراتب الشهري ويلزم أن لا يقل عن القيمة التي حددها البنك. من المعروف أنه يلزم إحضار الاوراق والمستندات التي قام بنك التسليف والادخار بتحديدها. فترة سداد التمويل تصل إلي خمس سنوات.

كيف التقديم علي التمويل الشخصي للعمل الحر

يمكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية التقديم التمويل الشخصي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار التقديم من خلال الإنترنت أو من خلال زيارة البنك لأقرب فرع وبكل سهولة فقد يتطلب البنك بعض الأوراق كالتالي:

عليك الدخول علي الموقع الالكتروني لبنك التسليف والادخار.

يمكنك تسجيل الدخول ثم كتابة البيانات والمعلومات المطلوبه.

يلزم تقديم وثيقة العمل الحر ثم الضغط علي أيقونة ارسال وسوف يتم الرد بالموافقة عند توفير جميع الشروط التي حددها البنك.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية