شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية و الفئات التي يحق لها الاشتراك

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عمر شويل - جدة شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، تُقدّم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، العديد من الأنظمة المميزة التي تخدم مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وقد صدر مؤخرًا قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتُعد عملية الدمج عملية إدارية تنظيمية، لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، كما دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب المنشآت والمشتركين إلى الاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري، لكي يتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل، وهناك فوائد قرار دمج مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية.

شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية

يوجد عدد من الشروط الواجب مراعاتها، عند الاشتراك الاختياريّ في التأمينات الاجتماعيّة، وهي كالتالي:

أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري 18سنة، ولا يزيد عن 60 سنة. يحق لمن كانت له مدة اشتراك في النظام السابق، طلب الاشتراك الاختياري مهما كان سنه في تاريخ طلب الاشتراك، ثم بعد تكون قيمة الاشتراك الاختياري، بنسبة 18% من الشريحة التي يختارها المشترك، ويقع دفعها بالكامل على المشترك. يشترط ألا يتجاوز الراتب الشهري للفرد 45 ألف ريال سعودي. يجب أن يكون الحد الأدنى لفرع المعاشات 1,500 ريال سعودي. ثم إلزام المشترك بدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر، مقدمًا خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من هذا الشهر. يمكن للمشترك سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدمًا.

الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة، الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعيّة، وهي كالتالي:

المشتغل بالمهن الحرة، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة. الحرفيون الذين يزاولون حرفهم، بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة، كالحدادين و النجارين والسابكين ونحوهم. الشخص الذي يمارس لحسابه أو بالمشاركة مع غيره نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو في مجال الخدمات. العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة. المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي، في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي، يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية و السياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة الاشتراك.

خدمة الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية

قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأصحاب المنشآت والمشتركين إلى الاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري، لكي يستطيعوا الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل، كما أوضحت المؤسسة أنَّ نظام التأمينات الاجتماعية، قد أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختياريًا، ويُطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًا، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني.