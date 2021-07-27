نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري قصير الأجل من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وتماشياً مع مبادئ التحول الوطني 2020 ، بما يقره من ضرورة إسهام القطاع السكني بالمملكة بشكل أكبر من حصة الناتج المحلي السعودي ، وما يهدف إليه أيضاً من رفع وزيادة نسبة تملك السعوديين للعقارات لحد الستون بالمائة بحلول العام 2020 م ، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد قام بتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، وقد حصلت الشركة المقدمة لبرنامج التمويل العقاري قصير الأجل من الشركة السعودية لإعادة التمويل ، قد حصلت علي ترخيص مؤسسة النقد العربي في مجال إعادة التمويل العقاري ، وتؤدي الشركة عملها بالاستناد إلي فرق من الخبرات العاملة وفق أعلي المعايير العالمية للتمويل العقاري ، ويقدم صندوق الاستثمارات العامة أيضاً مشروع روشن الرياض السكني من شركة روشن العقارية المملوكة له.

التعريف بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

هي شركة تقوم فكرة علمها علي خلق سوق عقاري موازي بالمملكة ، وذلك من خلال الاستحواذ علي محافظ القروض السكنية من مقدمي القروض كالبنوك والمؤسسات التمويلية السعودية ، ومن ثم تقوم الشركة بتسويق القروض لمستثمرين علي المستوى المحلي والعالمي ، ومن خلال هذه الحلول تقوم الشركة بتوفير مصدر سيولة مالية لهذه الجهات المقدمة للقروض مما يتيح تسهيلات اقتراض أفضل للمواطنين السعوديين ، وتعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية إعادة تمويل علي مدى شهراً للشركة السعودية لتمويل المساكن

أهداف الشركة و رسالتها

تهدف السعودية لإعادة التمويل العقاري إلي شغل دور الوساطة في علاقة جهات الإقراض والمقترضين وتوفير عبئ مخاطر عوائد الاستثمار علي المستثمرين والمقرضين ، وبذلك تدعم مؤشرات النمو والصعود في مجال العقارات والاستثمار العقاري بالمملكة ، وترمي بهذا في سبيل :

الحفاظ علي مكتسبات تسويق العقارات السعودية ودعم النمو والاستقرار.

إتاحة أكبر حزمة سيولة مالية للتداول داخل السوق العقاري الموازي أو الثانوي.

توفير مصادر متعددة للسيولة المالية وتقديم تنوع في المصادر بين المحلي والدولي.

رفع معدلات تملك السعوديين إلي مستويات ما فوق الـ 60 بالمائة وفق خطة رؤية المملكة 2030.

ومؤخراً وقّعت السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية تمويل مع البنك السعدي الفرنسي لتقديم تمويل مباشر قصير الأجل بصيغة المرابحة و تقدم شركة التمويل قروض قصيرة الأجل.

تنظيم العلاقات و كيف تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ؟

تقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حلول تسويقية وتمويلية عبر خلق سوق موازي بنظرة نمو نحو حصيلة مئتان وتسعون مليار ريال علي الأقل إلي حد الخمسمائة مليار بالعام 2020 ومعدل تصاعدي حتي الثماني مائة مليار ريال خلال العقد من 2020 وحتي 2030 بتنظيم العلاقات بين الأطراف كالآتي :

جهة المقترض أو الحاصل علي التمويل : وفي هذا الشق تقدم الشركة تقدم الشركة التمويلات للمواطنين عبر شركات تمويل وبنوك محلية وسيطة تحت وطأة شروط وتسهيلات تقدم تيسير أكبر للمقترضين بقروض تمويل قصير الأجل .

وفي هذا الشق تقدم الشركة تقدم الشركة التمويلات للمواطنين عبر شركات تمويل وبنوك محلية وسيطة تحت وطأة شروط وتسهيلات تقدم تيسير أكبر للمقترضين بقروض تمويل قصير الأجل . مقدم القرض أو المقرض : وفي هذا الشق تدعم الشركة الجهات الممولة أو مقدمة القروض ، بحيث تقوم بشراء قروض عقارية من هذه البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية.

وفي هذا الشق تدعم الشركة الجهات الممولة أو مقدمة القروض ، بحيث تقوم بشراء قروض عقارية من هذه البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية. شق الإدارة أو الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري : تقوم الشركة علي دعم جهات التمويل بشراء الصكوك والإشراف علي تحصيل أقساط القروض وفوائدها ، بالتوازي مع تسويق السندات علي مستوى المستثمرين المحليين والعالميين.

تقوم الشركة علي دعم جهات التمويل بشراء الصكوك والإشراف علي تحصيل أقساط القروض وفوائدها ، بالتوازي مع تسويق السندات علي مستوى المستثمرين المحليين والعالميين. جهات الاستثمار : وهي جهات تسويق ملفات التمويل العقاري ، والتي تقوم الشركة بتقديم سندات و صكوك طويلة وقصيرة الأجل لها مدعومة بالرهن العقاري من قبل جهات التمويل المحلية.

التمويل العقاري قصير الأجل من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن نوعين من المنتجات التمويلية كالآتي :

منتج التمويل العقاري قصير الأجل : يقدم هذا النوع من التمويل للشركات الباحثة عن تمويل بمدة أقل من خمس سنوات للمنتجات العقارية بتكلفة منخفضة.

يقدم هذا النوع من التمويل للشركات الباحثة عن تمويل بمدة أقل من خمس سنوات للمنتجات العقارية بتكلفة منخفضة. تمويل الاستحواذ علي محافظ القروض العقارية : يقوم هذا النوع من التمويل علي أساس تحرير موازنة البنوك وشركات التمويل العقاري من خلال قيام الشركة بالاستحواذ علي محافظ القروض العقارية بأقل مخاطر استثمارية.

كيف يمكن التواصل مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ؟

يمكن للراغبين في الحصول علي منتجات التمويل ، التواصل عن طريق الوسائل الآتية :