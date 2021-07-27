نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقساط 500 ريال الجميع سيمتلك سيارة جديدة بالتملك أو بالتأجير ومركبات بدون كفيل ودفعة أولى Auto Loan في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجميع سيمتلك سيارة حديثة بالتملك أو بالتأجير. سواء كنت تختار التمويل التأجيري أو تستخدم قرض شخصي لشراء سيارة ، فإن عملية اختيار أفضل تمويل للسيارات يمكن أن تكون مربكة في أحسن الأحوال. إذا لم تكن حريصًا ، فقد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق أكثر مما ينبغي على قرض السيارة. لذلك نحن نوفر لك تأجير سيارات بدون كفيل والعروض المعلن عنها بدون رسوم إدارية. بهذا ستوفر الكثير والكثير من أموالك يمكن إضافة ما وفرت لشراء مركبة أحدث. قبل أن تحصل على قرض لتمويل سيارة أحلامك القادمة ، إليك بعض الأخطاء المالية الشائعة التي يجب تجنبها. نصائحنا هذه عن شراء سيارة جديدة أو مستعملة. بعدها أقبٍل على عرض التمويل التأجيري للسيارات بصدر رحب حيث أنه أقل أسعار تمويل السيارات في المملكة. أخبرونا في التعليقات أيهما تفضل لشراء السيارة عن طريق قرض شخصي أم تمويل المركبات.

حاول اتباع هذه النصائح عند استخدامك التمويل التأجيري من البنوك والشركات

احصل على أكثر من عرض مقدم لك وأحضر أوراق الموافقة واذهب بها للوكيل. سيقوم الوكيل بمحاولة إعطائك عرض أفضل للتمويل التأجيري لأنه يعرف أنك تمتلك بالفعل عروض. لا تشتري أي إضافات على السيارة لأنه ستكون بمثابة عبئ أكبر على ثمن السيارة. يستخدم الموظفون حيلًا متنوعة لا تحاول التحدث كثيرُا وابدأ بالسؤال عن سعر السيارة. لا تخبرهم في البداية أنك ستلجأ إلى تقسيط السيارة فلديهم أساليب كثيرة لمحاولة إيجاد صفقة جيدة لهم. حاول الابتعاد عن قروض السيارات طويلة الأجل بقدر الإمكان اذا كان مضطر فلا تبالي بهذه النقطة. تجنب ما لا تعرفه. فإذا وجدت نفسك أمام نقاط غامضة في نموذج التمويل فتجنب التوقيع وحاول الاستعانة بشركات موثوقة. اذا كنت تريد شراء سيارة جديدة فترة قصيرة فالأفضل دفع مقدم حتى لا تخسر كثيرًا عند بيعها. اختر سيارة مناسبة لاحتياجاتك وقاوم أي اغراءات للسيارات الحديثة.

وأخيرا ، اجعل الأمر بسيطًا! اذا وجدت أن الالتزامات ستزيد عليك وتشكل عبئًا ، فكر في السيارة المستعملة لتوفير الكثير من المال!

قروض تمويل السيارات الجديدة بأقساط تبدأ من 500 ريال

تتطلع العديد من الشركات في المملكة إلى الاستحواذ على سوق تمويل السيارات. ولذلك ، فإنها توظف أناس مختصون ، من شأنهم دراسة السوق. ومن ثم ، تقديم برامج تمويل لإقتناء سيارة أحلامك بما يتناسب مع احتياجاتك الشخصية. تنجح بعض الشركات في عمل ذلك ويفشل البعض الأخر. وهذا هو أحد أفضل عروض تمويل شراء سيارة جديدة بأقساط متساوية تبدأ من 5xxx ريال فقط.

قم بالدخول على صفحة العرض الموضحة في الأسفل. حدد نوع طلبك (تمويل تأجيري – شراء نقدي). اختر تاريخ الشراء. اكتب اسمك ورقم الجوال. قم باختيار سيارتك المفضلة. اكتب الدخل الشهري. حدد المدينة واختر وقت التواصل المناسب معك.

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مميزات هذا العرض التمويلي للسيارات

ستحصل على باقة شيلد للعناية بالسيارة مجانًا.

باقة صيانة أو حماية مقدمة المركبة.

فرشة تنظيف الأرضية.

عزل زجاج سيارتك بعازل حراري

تتمتع السيارات الجديدة هذه الأيام بميزات أمان أفضل وأدوات تقنية أكثر من الموديلات القديمة.

برنامج التمويل التأجيري لسيارات كيا بدون هامش ربح

مثل العلامة التجارية هيونداي ، حققت كيا قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة. تشتهر كيا بتخصصها في القيمة مقايل الجودة ، حيث سعر سيارات كيا أقل من العديد من المنافسين. ولكنها ، تهدف إلى أن تكون بنفس الجاذبية.

كيا فورتي هي سيارة عائلية عملية ومجهزة تجهيزًا جيدًا وبها المميزات التي يبحث عنها العديد من المشترين.

إذا كنت تبحث عن تمويل سيارة صغيرة إلى متوسطة ، ففكر في كيا ريو أو سيد هاتشباك المتوسطة.

لمحبي تصميم سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر ، تضم عائلة Ceed أيضًا طراز Kia XCeed مع المزيد من القدرات على الطرق السعودية الوعرة.

هناك أيضًا إصدارات هجينة من بعض سيارات Ceed ، بما في ذلك Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid و Kia X-Ceed Plug-in Hybrid.

Kia ProCeed تعمل كمنافس أرخص للموديلات المتميزة مثل Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. ولمحبي سيارات الأداء ، كيا سيد جي تي.

في فئة سيارات الدفع الرباعي الكاملة الشهيرة ، تقدم كيا سبورتاج ، كيا ستونيك وكيا سورينتو.

إذا كنت تبحث عن تمويل سيارة كبيرة ولكنك أقل حرصًا على سيارات الدفع الرباعي ، فيمكنك أيضًا التفكير في سيارة كيا ستينجر ذات الصالون.

إمكانية الحصول على التمويل التأجيري للسيارات من البنك الخاص بك أو عن طريق شركات تمويل السيارات. إنه ليس مثل التمويل العقاري فهو شيء أكثر سهولة فيمكنك تخليص صفقة السيارة الجديدة واذا كان لديك سجل ائتماني سيئ.

اذا كنت ستطلبها من نفس شركة العرض السابق فاعلم أن يمكنك الحصول عليها بمميزات أفضل. بدون دفعة أولى – بدون هامش ربح – بدون رسوم إدارية.

قرض تمويل لشراء سيارة بدون كفيل بقسط 700 ريال

أقساط تبدأ من 7xx ريال فقط في الشهر.

شراء سيارة بدون كفيل.

بدون مقدم.

بدون مصاريف ادارية.

تدفع الشركة من قسط لثلاث إيجارات حسب العرض.

إذا كنت تفكر في الحصول على برنامج تمويل المركبات من شركة عبداللطيف جميل ، استخدم حاسبة التمويل التأجيري لمعرفة المدة التي سيستغرقها سداد القرض إضافة إلى القسط الذي تحتاج إلى سداده كل شهر.

استخدام تمويل شخصي بدون كفيل في شراء سيارة

إذا كنت بحاجة إلى تمويل لشراء سيارة ، فيمكن أن يكون قرض شخصي بدون كفيل 150 ألف من أرخص الطرق لاقتراض المال إذا كان بإمكانك الحصول على سعر جيد. لكن تذكر أن تنظر في مزايا وعيوب القروض الشخصية أولاً. يمكنك استخدام هذا التمويل وبدون تحويل راتب في بعض الحالات في عملية شراء سيارة مستعملة أو سيارة جديدة – . أنت لست مقيدًا في اختيارك.

فيما يلي إيجابيات شراء المركبات عن طريق تمويل شخصي.

إنها إحدى أبسط الطرق لتمويل سيارتك. يمكن ترتيبها عبر الهاتف أو الإنترنت أو وجهًا لوجه. يمكن أن يكون مقابل التكلفة الكاملة للسيارة أو لجزء منها. عادة ما تكون أسعار الفائدة ثابتة – على الرغم من أنها يمكن أن تكون متغيرة ، لذا تحقق دائمًا. أنت تختار فترة القرض (عادة من سنة إلى سبع سنوات) ، ولكن تذكر – كلما طالت المدة ، زاد احتمال دفعك للفائدة بشكل عام. على عكس بعض أشكال تمويل السيارات الأخرى ، فأنت تمتلك السيارة أثناء سداد القرض ، لذا إذا واجهت صعوبات مالية ، يمكنك بيعها. إذا كان بإمكانك الوصول إلى أفضل الأسعار ، فقد يكون القرض الشخصي أرخص من التمويل التأجيري. ومع ذلك ، إذا كان هناك تمويل بدون هامش ربح أي نسبة 0٪ ، فمن الممكن أن يكون أرخص.

قبل أن تذهب إلى وكيل السيارات الذي تتعامل معه كن على علم بالمبلغ الذي يمكنك الاقتراض به وبأي معدل.