نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون كفيل 100 ألف ريال شركة اليسر للتمويل بأقساط ميسرة جداً للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون كفيل شركة اليسر للتمويل التي تقدم مجموعة من البرامج للأفراد والمؤسسات والأعمال هي من الشركات المرخصة والمعتمدة لدى البنك المركزي السعودي توفر خدمات إلكترونية عديدة تشمل النساء والرجال من المواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية تضم القطاع الحكومي والخاص أيضاً، تقدم أفضل الحلول التمويلية بصورة ميسرة جداً لا يشترط تقديم كفيل غارم للحصول على المال بسرعة بالإضافة إلى أنها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لقوانين سمة من أجل الاطمئنان عند طلب القرض، كما تتبع شركة اليسر للتمويل المصداقية والشفافية في المعاملة وذلك من خلال عرض بمعدل النسب السنوي والقسط الشهري كمثال داخل صفحة التمويل، ليس هذا فقط بل تستطيع الاستعلام عن التمويل من خلال رقم الشركة المجاني 8001160711.

مميزات التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل

الشروط المطلوبة/

يجب أن لا يقل الراتب عن 5000 ريال للسعوديين، والمقيمين 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 3 أشهر للسعوديين و6 أشهر للمقيمين.

عمر العميل لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، أما المتقاعدين حتى 70 سنة يحسب وقت سداد آخر قسط.

كيفية طلب قرض بدون كفيل 100 ألف ريال شركة اليسر للتمويل

تعبئة نموذج طلب قرض بدون ضامن عبر موقع الشركة الإلكتروني على alyusr.com.sa عليك اختيار نوع التمويل الذي تريده سواء بصيغة التورق أو المٌرابحة وإحضار المستندات المطلوبة التي تشمل التالي:-