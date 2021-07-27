نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يبلغ تمويل التورق الشخصي في شركة اليسر التمويلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يصل تمويل التورق الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر للمنتجات التمويلية إلى 300 ألف ريال سعودي مع كفيل بينما يبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل 100,000 ريال سعودي، مع توفر هامش ربح منافس وفترة تسديد أقساط شهرية على مدى 60 شهر أو ما يقارب 5 سنوات، هذا وتعتبر شركة اليسر أحد أهم أربع شركات في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم تمويل بدون كفيل ومنتجات للأفراد والشركات والمنشآت، كما حددت أيضا شروط المنتج التي يجب التقيد بها من المواطنين والمقيمين.

شروط تمويل التورق الشخصي عبر اليسر السعودية

يشترط أن يكون مقدار راتب السعوديين 5000 ريال سعودي على الأقل شهريا

يتوجب على المقيمين الراغبين بالحصول علي التمويل الشخصي أن يكون راتبهم الإجمالي شهريا 6,000 ريال سعودي

أن يكون راتبهم الإجمالي شهريا 6,000 ريال سعودي يشترط أن يتراوح عمر المستفيدين من المنتج ما بين 21 عاما وحتى 60 عام

يستطيع المتقاعدون الحصول علي منتج التمويل الشخصي حتى سن 70 سنة

حتى سن 70 سنة تشترط الشركة وجود مدة معينة في العمل حيث يتوجب على السعوديين الاستمرار ثلاثة أشهر والمقيمين ستة اشهر

التمويل متوفر للمقيمين والسعوديين.

كيف أقدم على تمويل شركة اليسر

يمكن التقديم عن طريق رابط البوابة الإلكترونية لشركة اليسر والتقديم من خلال وضع البيانات الشخصية والمالية للعميل، والمتضمنة المعلومات الآتية:

كتابة الاسم ورقم الهاتف والرقم الثابت إن وجد

إدراج البريد الإلكتروني ووضع وسيلة التواصل الأمثل

القيام باختيار توقيت الاتصال المناسب للعميل

تحديد الجنسية وكتابة رقم الإقامة أو الهوية الشخصية

كتابة متى إصدار الهوية وتاريخ انتهائها

كتابه تاريخ الميلاد وعدد أفراد أسرة المستفيد من التمويل

ومن ثم إكمال المعلومات المتبقية كالحالة الاجتماعية ونوع السكن وسعره والمدينة وقطاع العمل وجهة العمل والوظيفة ومدة الخدمة في العمل، بالإضافة إلى الراتب والالتزامات المالية الشهرية

بعد الانتهاء من جميع الخانات اضغط على إرسال الطلب بعد وضع الرمز في الخانة المطلوبة.

ما هي مستندات قرض شركة اليسر بصيغة التورق