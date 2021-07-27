نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية السعودية تحذر من السفر إلي الدول المحظورة وأسماء تلك الدول المحظورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الداخلية السعودية قد قامت خلال الفترة السابقة بالإعلان عن منع السفر إلي عدد من الدول نتيجة تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19″، وذلك بسبب انتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وبهذا فان الوزارة تحذر من السفر لتلك الدول لان ذلك يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات المعلن عنها من قبل الوزارة.

وزارة الداخلية السعودية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نموذج تظلم مخالفة كمامة، وقد صرح أحد المسؤولين في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية انه ورد إليها أنباء عن سفر بعض المواطنين إلي تلك الدول المحظورة بالرغم من التحذير من السفر إليها، ويعد هذا الأمر مخالف للتعليمات وتحايل علي التصريحات التي يتم اصدراها من قبل الجهات الرسمية في المملكة، كما أشار المصدر المسؤول إلي انه في حالة إثبات تواجد المواطن في تلك الدول الممنوع السفر إليها سوف يحاسب ويعرض للمساءلة القانونية و العقوبات المنصوص عليها فور عودته إلي أراضي المملكة، كما سيتم منع سفره خارج المملكة لمدة تصل إلي ثلاث سنوات، كما قامت الوزارة باستمرار منع السفر إلي الدول المحظورة أو أي دولة لم يتم السيطرة بها علي جائحة فيروس كورونا أو الدول التي ثبت بها انتشار السلالة المتحورة سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق دول آخري.

قرارات وزارة الداخلية السعودية

وقد أعلن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية إلي صدور بعض التعليمات ومنع المواطنين الراغبين في السفر إلي خارج أراضي المملكة العربية السعودية إلي الدول المحظورة من السفر في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19″، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس وذلك حرصاً منها علي سلامة مواطنيها، لذا فقد تقرر الآتي: