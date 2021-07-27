نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقساط ميسرة 60 شهر بدون موافقة الكفيل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقساط ميسرة حتى 60 شهر للسعودي الجنسية والمقيم من الجنسيات الأخرى المختلفة في السعودية يمكن الآن الحصول على تمويل شخصي بالتقسيط الميسر من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل التي تقدم أفضل تمويل في المملكة بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي وقد يصل إلى 300 ألف ريال سعودي ولكن بتوفير ضامن سعودي أو كفيل سعودي ويمكن الآن التقديم الإلكتروني على التمويل من خلال رابط التقديم على تمويل شخصي بأقساط ميسرة ومرنة للسعودي والمقيم في السعودية ويتم أختيار العملاء على أساس الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل حيث تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي وتمويل السيارات بأفضل المزايا التمويلية المتاحة في المملكة العربية السعودية.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر

تحتاج شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة المستندات والشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات لدى الشركة لذلك لابد من توفير كافة الشروط المطلوبة كما يلي بالتفصيل :

يمنح تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي بالمملكة حتى مائة ألف ريال سعودي عند التقديم عليه

عند طلب مبلغ تمويل أكثر من 100 ألف ريال سعودي يجب إحضار موافقة الكفيل سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم.

تمويل شخصي بأقساط ميسرة ومرنة كذلك لجميع العملاء حتى 60 عام فقط لا غير كأطول فترة سداد داخل أراضي السعودية لدى شركة اليسر للتمويل.

مدة العمل المطلوبة 3 أشهر للمواطن السعودي بالمملكة وفترة العمل المطلوبة 6 أشهر للمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

الدخل الشهري المطلوب للتمويل 5000 ريال للمواطن السعودي و6000 ريال للمقيم من الجنسيات الأخرى.

العمر الذي يطلبه التمويل يبدأ من 21 عام حتى 60 عام والمتقاعدين حتى 70 عام فقط لا غير.

المميزات التمويلية الميسرة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل