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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل والمستندات المطلوبة من مصرف الإنماء للتمويل الشخصي بالمملكة قام بنك الإنماء بتقديم قروض كثيرة للمواطنين، وتختلف هذه القروض في المبلغ ومدة تسديد القرض، وسعي البنك إن يكون الشريك المالي لكثير من العملاء، وخدمات مميزة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ثم أن هناك فروع كثيرة لمصرف الإنماء، وشبكة كبيرة من الصراف الآلي، وهناك أيضا أنترنت الإنماء، وجوال الإنماء، والتطبيقات الذكية من الجيل الثالث والرابع من الأجهزة الذكية، ويتفاعل البنك مع المستجدات المصرفية التمويلية، ومصرف الإنماء يساند العملاء من خلال تطلعاته، من خلال تمويل الأسهم بصيغ متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، حيث يمتلك الأسهم ثم يتم بيعها لك بربح معلوم، ليعكس قيمة البنك المبنية على الابتكار والاحترام والشفافية.

طريقة التسجيل والمستندات المطلوبة من مصرف الإنماء للتمويل الشخصي بالمملكة

هناك مميزات عديدة للتمويل الشخصي من مصرف الإنماء بالمملكة وهي مزايا تواكب احتياجات العملاء:

موافقة فورية. الخدمة متاحة لجميع السعوديين وكذلك المقيمين. حرية اختيار التمويل الشخصي أو الأسهم المجازة من الهيئة الشرعية. ثم تمويل حتي 2 مليون ريال سعودي. فترة سداد التمويل تصل إلي ستون شهرا. لا تحتاج لموافقة كفيل. ثم متاح للسعودين وأيضا المقيمين. الرسوم الإدارية تعادل 1% وبحد اقصي خمسة الآف ريال سعودي.

طريقة التسجيل للتمويل الشخصي من الإنماء

انتقل إلي موقع البنك الإلكتروني. ثم من أيقونة بنك التجزئة من القائمة الرئيسية. حدد نوع التمويل الشخصي المتاح من أنواع التمويل المتاحة للبنك. يجب على العميل الإلمام بجميع الشروط والبيانات والمعلومات الموجودة على الموقع. إدخال البيانات، رقم التعريف، رقم الجوال، ورغبتك للاتصال بالبنك في وقت معين، البريد الإلكتروني، الهوية. الضغط علي إرسال. التحقق من البيانات والمعلومات المرفقة، سيتم الاتصال بك علي الرقم الموضوع، بعد اربع وعشرون ساعة. يطلب منك زيارة البنك ولأقرب فرع لتكمل أجراءات التمويل. ثم يجب علي العميل إحضار المستندات اللازمة للبنك وسنكرها لاحقا.

المستندات المطلوبة لتمويل مصرف الإنماء

تحويل الراتب الشهري إلي حساب بنكي. ثم ينشئ العميل حساب مصرفي لدى بنك الإنماء. موافقة من صاحب العمل لتحويل الراتب للبنك. ثم أرفاق خطاب من جهة العمل بالراتب الشهري للعميل. وممكن يستفيد العميل من مميزات عديدة عند إتمام التمويل: إنشاء حساب استثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار، يتلقى العميل الحد الأقصى للتمويل.

أنواع التمويل من بنك الانماء

تمويل لشراء سيارة. خدمات التمويلات الشخصية. خدمات تمويلية للتعليم. التمويل الإضافي. ثم أخيرا التمويل العقاري.

وتستطيع الاستعلام من البنك علي شروط كل نوع من أنواع التمويلات من بنك الإنماء، حيث كل له شروطه، ومستنداته، وطريقته للحصول عليه.