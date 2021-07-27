نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل ببرنامج الترميز الطبي و شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل ببرنامج الترميز الطبي و شروط التقديم ، يمثل برنامج الترميز الطبي عملية تحويل المصطلحات الطبية والأسماء للأمراض المختلفة وكذلك الإجراءات الجراحية التي يخضع لها المرضى إلى مجموعة من الرموز الرقمية والحرفية، ويتم ذلك بعد مراجعة السجل الطبي للمريض وتحليله من خلال مختصين في إدارة المعلومات الصحية ( السجلات الطبية )، وتتم عملية الترميز طبقًا لما يصدر من منظمة الصحة العالمية للتصنيف الدولي للأمراض.

هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بداية فتح باب القبول والتسجيل ببرنامج الترميز الطبي وذلك للجنسين، كما أعلنت الوزارة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن التسجيل سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 27/07/2021 وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 03/08/2021.

رابط التسجيل ببرنامج الترميز الطبي 1442ه‍

لقد أتاحت الوزراة للراغبين من الاستفادة من البرنامج والإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة به والتسجيل فيه بالدخول على هذا الرابط الإلكتروني https://ha.edu.sa/ar/clinical-coding

شروط التقديم ببرنامج الترميز الطبي 1442ه‍

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط يجب توافرها بمن يرغب للتقدم والتسجيل ببرنامج الترميز الطبي ومن أهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو تنطبق عليه شروط المواطنة.

حصول من يرغب التقديم والتسجيل بالبرنامج على درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو مايعادلها في تخصصات ” الأحياء الدقيقة، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، التقنية الحيوية، اللغة الإنجليزية “

عدم إلتحاق المتقدم بعمل خلال ال90 يوم الماضية.

أهداف ومميزات برنامج الترميز الطبي

تحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية.

يعود البرنامج بالعديد من المزايا والنفع للمتقدمين من الجنسين، حيث يحصل المتقدم على مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، بالإضافة إلي دعم مالي بقيمة لا تقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

كما أن البرنامج له العديد من الفوائد والتي من أهمها :