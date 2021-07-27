نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب البنك الاهلى السعودي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب البنك الاهلى السعودي، حيث يعتبر بنك الاهلى احد اهم البنوك السعودية داخل المملكة بل انه يعتبر أول بنك سعودي تم أنشاءه في عام 1953 ميلادي، واليوم يعتبر اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل وفى المنطقة العربية أيضا، ويقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية والخدمات الإلكترونية لجميع الأشخاص سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين، ويقدم عدد من القروض المختلفة والتي تعتبر مميزات البنك في طريقه التقديم وفترة سداد القرض ومنها تمويل شخصى فورى بنك الاهلى، وهذا التمويل يتميز بسهولة اجرائاته وفترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات ولهذا يسعى الكثير من الأشخاص على فتح حساب في البنك الاهلى السعودي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كيفية عمل حساب في البنك الاهلى السعودي بالخطوات لتسهيل الأمر على جميع الراغبين في فتح حساب بالبنك.

فتح حساب البنك الاهلى السعودي

من اهم مميزات بنك الاهلى التجاري هو انه جميع معاملاته المصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالفها، وهناك أيضا خدمة شهادات استثمار البنك الاهلى وهذه تعتبر من الخدمات الهامة أيضا التي يقدمها البنك، ولهذا نجد أن البنك الاهلى السعودي من البنوك التي يثق بها العميل ومن خلال البنك الاهلى السعودي فتح حساب جديد يجب إتمام عدد من الخطوات من اجل اجراء حساب في بنك الاهلى، وهذه الخطوات سوف نعرضها لكم في السطور القادمة وبالتفصيل ولتجنب أي خطا يتسبب في عدم فتح حساب البنك الاهلى السعودي,

خطوات فتح بالبنك الاهلى من خلال الفرع

أولا تقوم بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي التجاري القريبة منك.

قدم طلب فتح حساب من أحد موظفي البنك.

الموظف سيقوم بإعطائك استمارة لفتح حساب معهم ولكن يجب تسجيل بياناتك في النموذج.

هذه البيانات بها رقم الهوية الوطنية للمواطنين ، ورقم جواز السفر للأجانب ، بالإضافة إلى رقم الهاتف والمكان من الإقامة والوظيفة والدخل الشهري أضافه إلى بعض البيانات الأخري.

بعد كتابة جميع البيانات ، يتوجب عليك إرفاق النموذج بالأوراق المطلوبة.

بعدها ستتم الموافقة على فتح الحساب.عند موافقة البنك، يجب أن تذهب لاستكمال الإجراءات.

خطوات فتح حساب في البنك الاهلى اون لاين

هناك أيضا طريقه من اجل فتح حساب البنك الاهلى السعودي اون لاين دون الذهاب إلى أي من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والطريقة كالتالي.