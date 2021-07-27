نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الآن أسرع قرض بدون تحويل للراتب في 15 دقيقة خلال منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط الآن أحصل على أسرع قرض فوري وطارئ بدون تحويل الراتب الشهري للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب منصة سلفة حيث يمتاز بالموافقة السريعة عند طلب التمويل في خلال 15 دقيقة وبعد الموافقة يتم إيداع مبلغ القرض في حسابات المستفيدين من التمويل عبر الأون لاين بدون الذهاب إلى مقر المنصة لأن التمويل مدعم بخصائص التقنية المالية الحديثة فيعتبر أسرع تمويل نقدي لا يحتاج التمويل إلى تحويل للراتب ويتم سداد التمويل بالتقسيط المريح على حسب الراتب الشهري وموعد نزوله بأقل هامش ربح للكثير من العمال والفئات السعودية المتقدمة لطلب تمويل منصة سلفة في المملكة العربية السعودية عام 2021م ويصل مبلغ التمويل من 1000 ريال سعودي وربما يصل حتى 5000 ريال سعودي ويفضل أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وقد وفر كافة الشروط الواجبة والمستندات المطلوبة للحصول على أسرع قرض في السعودية.

أهم الشروط المطلوبة لتوفير قرض منصة سلفة في المملكة

منصة سلفة في المملكة العربية السعودية مصرح من البنك المركزي السعودي وكذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي المعروف باسم ساما السعودي بالمملكة ولابد من توفير كافة الشروط الواجبة للحصول على التمويل المناسب لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض منصة سلفة:

أفضل قرض يمكن الحصول عليه في السعودية بشرط توفير دخل شهري لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي عبر منصة سلفة.

بالتقسيط ولكن يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن السكان الأصليين وله هوية وطنية ويبدأ عمره من 18 عام على الأقل وحتى 60 عام.

فترة العمل المطلوبة تبدأ من ثلاثة أشهر في القطاع العام الحكومي وستة أشهر في القطاع الخاص فقط.

المميزات التي يوفرها قرض منصة سلفة في المملكة